Hyundai Bayon भारत में आज होगी लॉन्च, मिलेंगे 80 से ज्यादा एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई मोटर इंडिया अपनी नई SUV Hyundai Bayon को आज 26 अक्टूबर 2026 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसमें 1.5-लीटर MPi पेट्रोल इंजन, मैनुअल और iVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ ही कई एडवांस फीचर्स से भी लैस होने वाली है। आइए इसके लॉन्च (Hyundai Bayon Launched) होने से पहले जानते हैं कि यह किन खास फीचर्स के साथ आने वाली है।

आज होगी लॉन्च Hyundai Bayon को भारत में 26 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है, जिससे इच्छुक ग्राहक अधिकृत डीलरशिप या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए SUV बुक कर सकते हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक कीमतों का खुलासा लॉन्च के समय होने की उम्मीद है।

Hyundai Bayon का डिजाइन इसके एक्सटीरियर में बोनट पर हुंडई का लोगो दिया गया है, जबकि इसका ओवरऑल डिजाइन कंपनी की ओर से जारी तस्वीरों के अनुरूप है। SUV में अपराइट बोनट, मस्कुलर बॉडी क्लैडिंग और चौड़ा स्टांस देखने को मिलता है, जो इसे दमदार लुक देता है।

साइड प्रोफाइल में बॉडी क्लैडिंग के साथ 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ब्लैक-आउट ORVMs SUV के रेड एक्सटीरियर के साथ कंट्रास्ट लुक देते हैं। पीछे की तरफ भी शार्प डिजाइन और मोटी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके रग्ड अपीयरेंस को बढ़ाता है। Hyundai Bayon की साइज

डायमेंशन की बात करें तो Hyundai Bayon की लंबाई 4.2 मीटर है। इस लिहाज से यह Hyundai Venue से लंबी होगी, जबकि Hyundai Creta की लंबाई 4.3 मीटर से अधिक है। इस तरह Bayon का आकार इन दोनों SUVs के बीच रखा गया है। लंबाई के आधार पर Hyundai Bayon की तुलना Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun जैसी SUVs से की जा सकती है।

Hyundai Bayon के कलर ऑप्शन Hyundai Bayon को मोनोटोन, मैट और डुअल-टोन फिनिश सहित कुल 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग रंगों का चुनाव कर सकेंगे। यह भी पढ़ें- Hyundai Bayon vs Maruti Suzuki Fronx: डिजाइन, फीचर्स और इंजन के मामले में कौन-सी SUV है बेस्ट? Hyundai Bayon का इंजन इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड MPi पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यह इंजन 113.4 bhp की पावर और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन का कॉन्फिगरेशन Hyundai Creta में मिलने वाले 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के समान है।

Hyundai Bayon में दो ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे। इनमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और Intelligent Variable Transmission (iVT) शामिल हैं।

ऑटोमैटिक वेरिएंट में Dash Boost Mode और Sporty Drive Tech जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। कंपनी ने इन दोनों को अलग-अलग फीचर्स के रूप में पेश किया है, इसलिए Sporty Drive Tech को सामान्य Sport ड्राइव मोड समझना सही नहीं होगा।

इसके अलावा, iVT वेरिएंट में Eco, Normal और Sport सहित तीन ड्राइविंग मोड मिलेंगे। ऑटोमैटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स भी दिए जाएंगे। Hyundai Bayon का इंटीरियर