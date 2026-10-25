नई Hyundai Bayon कुल सात वेरिएंट में होगी लॉन्च, जानिए किसमें मिलेंगे कौन-से फीचर्स?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई भारतीय बाजार में अपनी नई कार लेकर आने वाली है। इसका नाम Hyundai Bayon है। इसे कंपनी 26 अक्टूबर 2026 को भारत में लॉन्च करने वाली है। इसके लॉन्च से पहले हुंडई ने इसके सेफ्टी फीचर्स और इंजन की जानकारी को बता चुकी है। वहीं, इसके लॉन्च होने से पहले अब इसके वेरिएंट-वाइज फीचर्स की जानकारी सामने आ गई है। यह जानकारी अनऑफिशियल लीक पर आधारित है। आइए जानते हैं कि नई Hyundai Bayon कितने वेरिएंट में आइएगी और किस वेरिएंट में कौन-से फीचर्स मिलेंगे?

कितनी लंबी और चौड़ी है SUV? अनऑफिशियल लीक के डिटेल के आधार पर डायमेंशन के मामले में Hyundai Bayon की लंबाई 4,245 mm, चौड़ाई 1,810 mm और ऊंचाई 1,605 mm बताई गई है। इसमें रूफ रेल्स के साथ ऊंचाई का आंकड़ा दिया गया है। SUV का व्हीलबेस 2,600 mm है, जबकि इसका टर्निंग रेडियस 5.16 मीटर बताया गया है। इसके अलावा, इसमें 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल सकता है, जो खराब सड़कों पर चलने के लिहाज से एक अहम स्पेसिफिकेशन है।

स्पेसिफिकेशन Hyundai Bayon डिटेल लंबाई 4,245 mm चौड़ाई 1,810 mm ऊंचाई 1,605 mm (रूफ रेल्स के साथ) व्हीलबेस 2,600 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm टर्निंग रेडियस 5.16 मीटर बूट स्पेस 505 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी 43 लीटर इंजन 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर MPI पेट्रोल अधिकतम पावर 115 PS अधिकतम टॉर्क 143.8 Nm ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल और iVT ऑटोमैटिक बूट स्पेस और फ्यूल टैंक कैपेसिटी नई Hyundai Bayon में 505 लीटर का बूट स्पेस मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही SUV में 43 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जा सकती है। ये दोनों आंकड़े उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो गाड़ी का इस्तेमाल रोजाना के सफर के साथ-साथ लंबी यात्राओं और सामान ले जाने के लिए करना चाहते हैं।

1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी SUV Hyundai Bayon में 1.5-लीटर का चार-सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यह इंजन 115 PS की अधिकतम पावर और 143.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल और iVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलने की जानकारी है।

Hyundai Bayon इतने वेरिएंट में होगी ऑफर Hyundai Bayon को HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 ट्रिम में पेश किया जा सकता है। HX2 बेस वेरिएंट होगा, जबकि HX3 और HX3+ में क्रमशः अतिरिक्त इंफोटेनमेंट और सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। HX5 से SUV में ज्यादा कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स शामिल होने की संभावना है। वहीं, HX6 और HX8 में प्रीमियम सुविधाएं दी जा सकती हैं। टॉप वेरिएंट HX10 में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ADAS मिलने की जानकारी सामने आई है।