इस मौसम में सबसे अधिक बदबू करता है हेलमेट, साफ करने के लिए अपनाए ये आसान तरीका

गर्मी के मौसम में सवारी करते समय आपके हेलमेट के अंदर पसीना जमा हो सकता है। पसीने को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने बालों को ढकने के लिए टोपी रूमाल का उपयोग करने पर विचार करें। कुछ हेलमेट रिमूवेबल और वॉशेबल स्वेट-विंकिंग लाइनर बिल्ट-इन के साथ भी आते हैं। ऐसे में इन्हे समय-समय पर बदलते या फिर साफ करते रहें। (जागरण फोटो)

Know How To remove Smell From Helme

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इस ह्यूमिडिटी भरे मौसम में पसीना सबसे अधिक आता है। वैसे तो गर्मियों के मौसम में भी पसीनी काफी आता है, जो हेलमेट के अंदर लगे पैड में जम जाता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में कड़ी धूप के कारण हेलमेट पैड बदबू नहीं करता है। हालांकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी इतनी तेज रहती है कि हेलमेट पैड में लगा हुआ पसीना सूख नहीं पाता है और बदबू करने लगता है। ऐसे में आपको इसके रखरखाव के तरीको के बारे में बताने जा रहे हैं। कहीं वेंटिलेशन तो नहीं हो गया है जाम? बहुत से लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनके हेलमेट के अंदर लगा वेंटिलेशन जाम हो जाता है, जिससे वाहन चलाते समय हवा सही ढंग से पास नहीं हो पाता है और हेलमेट के अंदर लगा हुआ कपड़ा (हेलमेट पैड) में पसीना जमने लगता है। यही आगे चलकर बदबू का कारण भी बनता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि हेलमेट के साफ सफाई के साथ-साथ वेंटिलेशन की भी साफ-सफाई रखें। सर पर रूमाल रखकर हेलमेट का भी कर सकते हैं प्रयोग? गर्मी के मौसम में सवारी करते समय, आपके हेलमेट के अंदर पसीना जमा हो सकता है। पसीने को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, अपने बालों को ढकने के लिए टोपी, रूमाल का उपयोग करने पर विचार करें। कुछ हेलमेट रिमूवेबल और वॉशेबल स्वेट-विंकिंग लाइनर बिल्ट-इन के साथ भी आते हैं। ऐसे में इन्हे समय-समय पर बदलते या फिर साफ करते रहें। हेलमेट पैड को कैसे करें साफ? हेलमेट पैड को साफ करना बेहद आसान है। जैसे ही हेलमेट के अदर आप हाथ डालेंगे वहां आपको उसको खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा। हेलमेट पैड को बाहर निकालकर आप उसे शैंपू या फिर डिटर्जेंट पावडर से कुछ समय के लिए भिंगो दें। उसके बाद उसे ब्रश या फिर हाथ से ही साफ कर दें। आप गंदगी निकलते हुए देख सकते हैं। उसके बाद साफ पानी से उसे 2-3 बार खंघाल लें। खंघालने के बाद आप उस पैड को निचोड़कर घूप में रख सकते हैं। सूखने के बाद आप फिर से हेलमेट पैड को लगा दें, जैसे आपने निकाला था।

Edited By: Atul Yadav