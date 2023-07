इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मिलेगी बेहतरीन रेंज, बस आपको अपनाने होंगे ये खास तरीके

चूकिं ईवी में कोई गियर नहीं लगता है और एक्सिलिरेटर दबाते ही उसकी टॉप स्पीड पकड़ लेती है। जैसे ही आप अपने गाड़ी को टॉप स्पीड में चलाते हैं उसकी रेंज तेजी से गिरने लगती है। कोई इमर्जेंसी न हो तभी ईवी को टॉप स्पीड में चलाएं इससे आपको बेहतरीन रेंज मिलेगा। नीचे दिए स्टेप्स को करना होगा फॉलो। (जागरण फोटो)

EV में बेहतरीन रेंज पाने का आसान तरीका

