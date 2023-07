भारी बारिश के समय विंडशिल्ड से कैसे पाएं बेहतर विजिबिलिटी? रेनी डे में कार चलाते समय काम आएगा ये तरीका

बरसात के दौरान जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो उस समय वाईपर ऑन रहता है बार-बार वाइपर चलने के कारण विंडशील्ड हीट हो जाती है। वही गाड़ी के अंदर का जो टेंपरेचर है। वह काफी उत्तम रहता है क्योंकि गाड़ी के अंदर ऐसी चलती रहती है। अंदर इसी के कारण फॉग जमना शुरू हो जाता है। (जागरण फाइल फोटो)

वाइपर के चलते गाड़ी के अंदर जम जाता है फॉग

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इस समय देशभर में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में वाहन मालिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आप भारी बारिश में अपनी गाड़ी को चलाते हैं और गाड़ी के अंदर ऐसी ऑन रखते हैं तो गाड़ी के विंडशील्ड पर फॉग जम जाता है, जिससे विजिबिलिटी लो हो जाती है। ऐसे में इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन टिप्स के बारे में जिन को फॉलो करके आप भारी बरसात में भी सड़कों पर बेहतरीन विजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं काम आएगा यह फीचर गाड़ियों के अंदर डीफॉग फीचर दिया जाता है, जिसका काम गाड़ी के अंदर जमने वाली फॉग को हवा के जरिए बाहर निकालना है। अभी फीचर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके बारे में आपको बताते हैं जब भी आपको लगे कि आपके गाड़ी के अंदर विंडशील्ड पर फॉग जम गया है, तो आपको एसी बंद करके सिर्फ एसी फैन को ऑन करना होगा। उसके बाद डीफॉग को भी चला देना होगा अब देखेंगे महज कुछ ही मिनटों में गाड़ी के अंदर जमे फॉग अपने आप गायब हो जाएंगे। वाइपर के चलते गाड़ी के अंदर जम जाता है फॉग दरअसल, बरसात के दौरान जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो उस समय वाइपर ऑन रहता है बार-बार वाइपर चलने के कारण विंडशील्ड हिट हो जाती है। वही गाड़ी के अंदर का जो टेंपरेचर है। वह काफी उत्तम रहता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ऐसी चलती रहती है इससे बाहर की तरफ वाइपर चलने के कारण विंडशील्ड हीट हो जाती है और अंदर इसी के कारण फॉग जमना शुरू हो जाता है।

Edited By: Atul Yadav