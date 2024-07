बैंक की जब्ती वाली गाड़ियां नीलामी से कैसे खरीदें, यहां जानें पूरी जानकारी

How to buy an auction car बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कार लोन पर वाहन खरीत लेते हैं। जिसका लोन वह समय पर चुका नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की कार को बैंक जब्त कर लेती है और उसकी भरपाई नीलामी के जरिए करती है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि बैंक के जरिए की जाने नीलाम की जाने वाली कार को कैसे खरीद सकते हैं।