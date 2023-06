अब आपने सक्सेजफुली अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवदेन कर दिया है। अब आपको टेस्ट देने एक बार आरटीओ ऑफिस जाना है। टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका डीएल बनकर जल्द तैयार हो जाएगा। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपको दोबारा फिर से उसी तरह से आवेदन करना होगा। (जागरण फोटो)

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं बना है और आप आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बारे में। ऑनलाइन करें आवेदन अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको इसके लिए बस कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसके बारे में इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://Parivahan.Gov.In/ पर जाना है।

अपने राज्य की लिस्ट को खोलना है, और अपना वो राज्य चुनना है जहां का आप डीएल बनवाना चाहते हैं। इसके बाद यहां पर लर्निंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको अपनी जरूरी जानकारियां देनी है। इसके बाद आपको अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर यहां पर अपलोड करने हैं।

अब आपको वो तारीख चुननी है, जिसमें आप टेस्ट ड्राइव देना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहां पर ऑनलाइन मोड से निर्धारित फीस जमा करनी है। अब आपने सक्सेजफुली अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवदेन कर दिया है। अब आपको टेस्ट देने एक बार आरटीओ ऑफिस जाना है। टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपका डीएल बनकर जल्द तैयार हो जाएगा। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपको दोबारा फिर से उसी तरह से आवेदन करना होगा।

Edited By: Atul Yadav