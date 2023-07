पानी वाले इलाकों में इलेक्ट्रिक कार चलाना कितना सुरक्षित? जानें क्या है सच और मिथक

EV Care During Monsoon इलेक्ट्रिक वाहनों में एक (इंग्रीस प्रोटेक्शन) सिस्टम यानी कि सुरक्षा प्रणाली होती है। इलेक्ट्रिक वाहन में आईपी रेटिंग वाहन के आधार पर IP65 या IP67 रेटिंग हो सकती है। ये अंक वाहनों में दो तत्व पानी और धूल के खिलाफ उनकी सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार अधिक अंक वाहन की ज्यादा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।

क्या होती है IP67 रेटिंग? बरसात में कैसे आती है काम?

Your browser does not support the audio element.