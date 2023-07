Watch Video: कितनी दमदार है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर? कंपनी ने खुद किया रिवील

वीडियो के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर परिवार के साथ हर एक पर्व में साथ निभाता है। कंपनी ने वीडियो के माध्यम से ईवी के खास डिटेल्स पर फोकस किया है जो ये बताती है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना लंबा चलेगी। आइये वीडियो पर डालते हैं नजर! (जागरण फाइल फोटो)

How powerful is the Bajaj Chetak electric scooter?

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में अच्छा-खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत से लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर कोई अन्य गाड़ी खरीदने से पहले उसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर सवाल करते हैं। उन्हीं ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए बजाज ने chetak EV का एक वीडियो जारी किया है। आइये जानते हैं वीडिया में क्या है खास? बजाज चेतक ने अपने ऑफिशियल YouTube अकाउंट से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी के बारे में दिखाया है। वीडियो के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर परिवार के साथ हर एक पर्व में साथ निभाता है। कंपनी ने वीडियो के माध्यम से ईवी के खास डिटेल्स पर फोकस किया है, जो ये बताती है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना लंबा चलेगी। आइये वीडियो पर डालते हैं नजर! हाल ही में लॉन्च हुआ था ये नया एडिशन बजाज का एकलौता इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुछ महीने पहले ही प्रीमियम अपडेट मिला था। कई शानदार फीचर्स के साथ बजाज चेतक स्कूटर का प्रीमियम एडिशन (Premium Edition) लॉन्च किया गया था। Bajaj की चेतक के इलेक्ट्रिक स्कूटर के नए प्रीमियम एडिशन की बात करें तो प्रीमियम एडिशन पूरी तरह से मेटल बॉडी के साथ लाया गया है। शानदार लुक के लिए स्लीक अपीरन्स को बढ़ाया गया है। साथ ही, हेडलैम्प केसिंग, ब्लिंकर्स और सेंट्रल ट्रिम्स चारकोल ब्लैक फिनिश में हैं। स्कूटर में प्रीमियम फील देने के लिए पहले से बड़ा और नया ऑल-कलर एलसीडी डिस्प्ले कंसोल को भी जोड़ा गया है। कलर ऑप्शन के लिए स्कूटर में तीन विकल्प मिलता है। ये मैट ग्रे, मैट कैरेबियन ब्लू और सैटिन ब्लैक ऑप्शन में उपलब्ध है। मिलता है जबरदस्त रेंज बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के पावरट्रेन में तीन किलोवाट वाला लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है, जिसमें 3.8 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है । यह पावरपैक 1,400rpm पर 16Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। है। स्कूटर को दो राइडिंग मोड इको और स्पोर्ट में भी लाया गया है। ईको मोड में सिंगल चार्ज में 95 किलोमीटर और स्पोर्ट मोड में 85 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम हैं।

