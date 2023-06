AI करेगा आपकी कार में बड़ा करिश्मा, इस तरह बदलने वाली है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तस्वीर

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Uses of AI in Automotive Industry (Cars) तकनीक ने मानवजीवन को बहुत कुशल बना दिया है। लगातार हो रहे नए इनोवेशन के साथ हम एडवांस होते जा रहे हैं। पिछले दो दशकों में हमारी कई क्रियाकलापों में बड़े अंतर आए हैं। उदाहरण की बात करें तो मौजूदा समय में फोन कॉल्स की जगह टेक्स्ट ने ले ली है और ईमेल पर लंबे समय से चली आ रही काम की बातचीत को अब लोग इंस्टैंट मैसेजिंग के माध्यम से कर लेते हैं।

अपने इस लेख में हम सबसे लेटेस्ट तकनीक AI के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लोगों के लिए एक सहायक के रूप में उभरी है और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस तरह से उपयोगी साबित हो सकता है।

AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) क्या है?

AI एक कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निर्मित इंटेलिजेंस है जो मशीन लैंग्वेज पर काम करता है। सामान्य तौर पर AI सिस्टम बड़ी मात्रा में लेबल किए गए प्रशिक्षण डेटा को अंतर्ग्रहण करके, सहसंबंधों और पैटर्न के लिए डेटा का विश्लेषण करते हैं। मौजूदा समय में ChatGPT और Google Bard इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वहीं, कुछ छोटे-छोटे एप और वेबसाइट भी AIइं की मदद से फोटो एडिटिंग फीचर ऑफर करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कनेक्टेड कार टेक और वॉइस कमांड इसके उदाहरण है।

AI की कार निर्माण में कितनी भूमिका?

AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ने पिछले कई वर्षों से हमारी मदद करने के लिए पर्दे के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार को किस तरह से बनाया गया है। इसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया है और ये कई वर्षों से होता आ रहा है। ये कहना एकदम गलत नहीं है कि इसे मैनपॉवर की मदद से असेंबल किया जाता है, लेकिन इसके उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा AI द्वारा संचालित रोबोटों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

आपकी कार में AI का रोल

कारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दशकों से उपयोग किया जा रहा है। कार में आने वाला ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) फंक्शन AI के एडवांस अवतार को प्रदर्शित करता है। मौजूदी समय में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर का काम करने वाली है। आइए जानते हैं कि AI आपको ड्राइविंग के दौरान किस तरह से मदद करती है।

ऑटोमोबाइल उद्योग में AI सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए चमत्कार कर सकता है। आने वाले समय में आपकी कार का AI या तो इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकता है, या सिस्टम में डेटा इकट्ठा करके काम करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए अगर आपका ड्राइवर कार को चलाते समय नींद का अनुभव करता है और जबरदस्ती ड्राइव कर रहा है तो ऐसे में AI अपनी ओर से उसे रोक सकती है या फिर वार्निंग दे सकती है।