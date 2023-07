Honda ने अपने नए स्कूटर की सुनाई दहाड़, भारतीय बाजार में जल्द हो रहा है लॉन्च; जानिए डिटेल

Honda Motorcycle and Scooter India ने हाल ही में स्कूटर जैसा दिखने वाला एक नया टीजर जारी किया और इस वीडियो में “level up your style quotient लिखा गया है। टीजर में सुनाया गया एग्जॉस्ट नोट काफी स्पोर्टी लगता है। इससे उम्मीद है कि ये स्कूटर होगा और ये इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है। आइए इसके संभावित स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं।