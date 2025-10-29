Honda ने पेश की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैचबैक कार, Tata Nano से भी छोटी, मिलेंगे कई हाईटेक फीचर्स
होंडा ने 2025 जापान मोबिलिटी शो में सुपर-वन प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक कार पेश की, जो 2025 गुडवुड फेस्टिवल में दिखाए गए सुपर ईवी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 3.4 मीटर से कम लंबाई वाली यह कॉम्पैक्ट हैचबैक केई कार स्पेसिफिकेशन्स का पालन करती है। इसमें स्पोर्टी डिजाइन, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और बूस्ट मोड जैसे फीचर्स हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 2025 के जापान मोबिलिटी शो में, होंडा ने अपनी Super-One Prototype इलेक्ट्रिक कार को दुनिया के सामने पेश किया। यह कार 2025 गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में दिखाए गए Super EV Concept पर आधारित है। हालांकि, यह प्रोटोटाइप पहले से अधिक प्रोडक्शन-रेडी है, जो इसके निकट भविष्य में लॉन्च की ओर इशारा करता है। आइए इस नई होंडा इलेक्ट्रिक कार के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Honda Super-One का डिजाइन
- Honda Super-One Prototype एक कॉम्पैक्ट टॉलबॉय हैचबैक है, जो केई कार स्पेसिफिकेशन्स को फॉलो करता है। इसकी लंबाई 3.4 मीटर से कम होगी, जिससे यह एक छोटा और स्मार्ट विकल्प बनता है। हालांकि, इसका चौड़ा बेस और फ्लेयर व्हील आर्चेस इसे एक स्पोर्टी और एंगेजिंग ड्राइव अनुभव प्रदान करते हैं।
- इसकी सिल्हूट में एक स्क्वायर आकार है, जिसमें फ्लैट क्लैमशेल बोनट, फ्लैट-इश फासिया और एक स्क्वायर्ड-ऑफ रियर है। ग्लास टेलगेट का डिजाइन कुछ हद तक Honda Brio से मिलता-जुलता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है।
- कार के सामने हिस्से में सर्कुलर LED हेडलाइट्स और तीन हिस्सों में बटी LED DRLs हैं। हेडलाइट्स के बीच एक ब्लैक प्लेट भी दी गई है, जिसमें चार्जिंग पोर्ट फ्लैप्स और एक एयर इंटेक के लिए जगह है।
|स्पेसिफिकेशन
|विवरण
|मॉडल
|Honda Super-One Prototype
|कार प्रकार
|कॉम्पैक्ट टॉलबॉय हैचबैक (Kei कार स्पेसिफिकेशन)
|लंबाई
|3.4 मीटर से कम (संभावित)
|डिजाइन
|स्क्वायर सिल्हूट, फ्लैट क्लैमशेल बोनट, स्क्वायर्ड-ऑफ रियर
|हेडलाइट्स
|सर्कुलर LED हेडलाइट्स, 3-भागों में बटी LED DRLs
|बम्पर डिजाइन
|एक बड़ा एयर इंटेक, वर्टिकल स्लैट्स के साथ एरोडायनामिक डिजाइन
|व्हील्स
|8-स्पोक एलॉय व्हील्स (चार तत्वों में समूहित)
|टेललाइट्स
|स्मोक्ड LED टेललाइट्स, वर्टिकल स्लैट्स वाले बम्पर
|स्टीयरिंग व्हील
|2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील
|डैशबोर्ड
|लेयर्ड डैशबोर्ड, फिजिकल बटन के साथ
|डिस्प्ले
|होरिजेंटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और स्क्वायर इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्प्ले
|पावरट्रेन
|पावरट्रेन विवरण उपलब्ध नहीं
|बूस्ट मोड
|बेहतर प्रदर्शन के लिए बूस्ट मोड फंक्शन
|गियरबॉक्स
|7-स्पीड गियरबॉक्स सिमुलेटेड फील
|वर्चुअल इंजन साउंड
|स्पोर्टी वर्चुअल इंजन साउंड
|लॉन्च
|2026 (जापान, UK, और अन्य देशों में)
|लोगो
|पारंपरिक Honda लोगो (फ्यूचरिस्टिक लोगो नहीं)
Honda Super-One का इंटीरियर
- Honda Super-One Prototype के इंटीरियर्स को देखकर यह स्पष्ट है कि यह एक प्रोडक्शन-रेडी मॉडल है। इसके अंदर 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, लयर्ड डैशबोर्ड और ज्यादातक कामों के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं। इसमें दो डिस्प्ले (एक होरिजेंटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक स्क्वायर इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्प्ले) मिलते हैं।
- होंडा ने इसमें एक 7-स्पीड गियरबॉक्स सिमुलेटेड फील और स्पोर्टी वर्चुअल इंजन साउंड जोड़ा है। इसका उद्देश्य ICE कार जैसा एंगेजिंग ड्राइव प्रदान करना है।
पावरट्रेन और परफॉर्मेंस
हालांकि पावरट्रेन के बारे में होंडा ने कोई विशिष्ट जानकारी साझा नहीं की है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि Boost Mode फंक्शन के जरिए इसे बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। होंडा के मुताबिक, यह कार एक इंटरेस्टिंग और सपोर्टिव ड्राइविंग अनुभव प्रदान करने वाली है।
कब होगी लॉन्च?
Honda Super-One Prototype को साल 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसे सबसे पहले जापान, UK और कुछ अन्य देशों में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, अभी तक भारत में इसके लॉन्च के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह कार भारतीय बाजार में भी आ सकती है।
