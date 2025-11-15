Honda ने चुपचाप इन दो पावरफुल बाइक को किया बंद, इसी साल नए फीचर्स के साथ हुई थी लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। होंडा मोटरसाइकिल ने अपनी वेबसाइट में कुछ बदलाव किया है। कंपनी ने अपनी दो पावरफुल मोटरसाइकिल CBR1000RR-R Fireblade SP और Rebel 500 को भारतीय वेबसाइट से हटा दिए हैं। अभी तक होंडा की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए यह साफ नहीं है कि इन दोनों मोटरसाइकिल को हटाने के पीछे की असली वजह क्या है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या बंद हो गई हैं ये बाइक? इन दोनों ही मोटरसाइकिल की लिमिटेड यूनिट को भारत में लेकर आया गया था। प्रीमियम मोटरसाइकिलों के लिए यह तरीका आम है, खासकर वे मॉडल जो CBU रूप में आते हैं। अगर स्टॉक खत्म हो गया हो या सभी यूनिट्स बुक हो चुकी हों, तो कंपनी उत्पाद को अस्थायी रूप से वेबसाइट से हटा देती है। ऐसे में संभावना है कि जब नया स्टॉक आएगा, तो दोनों बाइक वेबसाइट पर वापस दिखाई देंगी।

वेबसाइट से हटाने के पीछे की दूसरी वजह सप्लाई चेन या तकनीकी समस्याएं भी हो सकती हैं। हाल ही में Honda ने CB300R को भी वेबसाइट से हटा दिया था। वहां भी ये स्पष्ट नहीं है कि बाइक बंद कर दी गई है या उसका अपडेटेड मॉडल आ सकता है। यह भी संभव है कि कम बिक्री की वजह से कुछ मॉडल बाजार से हटाए जा रहे हों Honda CBR1000RR-R Fireblade SP के फीचर्स Fireblade SP में 999cc का लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-फोर इंजन मिलता है, जो 215 hp और 113 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और राइड-बाय-वायर सिस्टम मिलता है। बाइक में एल्युमिनियम डायमंड फ्रेम, Brembo Stylema ब्रेक और Ohlins सस्पेंशन दिया गया है। इसमें छह-ऐक्सिस IMU आधारित फीचर्स मिलते हैं जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और व्हीली कंट्रोल। यह बाइक Kawasaki ZX-10R और BMW S1000RR जैसी सुपरबाइक्स को टक्कर देती है।