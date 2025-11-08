Honda की 500cc-750cc मोटरसाइकिल में भी मिलेगा E-Clutch फीचर, क्लच दबाए बिना गियर बदलना होगा आसान

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Honda ने अपनी E-Clutch तकनीक का दायरा और बढ़ा दिया है। अब यह फीचर पांच और मोटरसाइकिल में जोड़ा गया है, जो CBR500R, CB500 Hornet, NX500, Hornet 750 और XL750 Transalp है। पहले यह तकनीक सिर्फ CB650R और CBR650R में दी गई थी। हाल ही में इसे Rebel 300 पर भी दिया गया है। इस तकनीक को धीरे-धीरे होंडा की सभी मोटरसाइकिल में दिया जा जाएगा।