Honda Dio 125 को H-Smart Key के साथ किया गया लॉन्च, कीमत 83400 रुपये से शुरू

Honda Dio 125 launched in India check features specification design and engine

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Honda Motorcycle and Scooter India ने लंबे इंतजार के बाद भारतीय बाजार में Honda Dio 125 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे दो वेरिएंट - स्टैंडर्ड और स्मार्ट में पेश किया गया है और इनकी कीमत 83,400 रुपये और 91,300 रुपये एक्स-शोरूम रखी गई हैं। आपको बता दें कि ये स्कूटर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ पेश किया गया है, जबकि ग्राहक इस पर वैकल्पिक एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प चुनकर इसे 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। Honda Dio 125 का इंजन Honda Dio को भारतीय बाजार में पहले स्पोर्टी स्कूटरों में से एक के रूप में जाना जाता है। नया Honda Dio 125 समान डिजाइन लैंग्वेज का उपयोग करता है, लेकिन इसमें पहले से अधिक शक्तिशाली इंजन दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें ग्राजिया 125 के साथ-साथ एक्टिवा 125 में पेश किए जाने वाले का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन लगभग 8.19 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 10.4 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट प्रदान करता है। सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का उपयोग करके पावर को पिछले पहिये में स्थानांतरित किया जाता है। इंजन में होंडा का eSP, ऑटोमैटिक चोक सिस्टम और आइडल स्टार्ट/स्टॉप फंक्शनैलिटी भी मिलती है। Honda Dio 125 के फीचर्स Honda Dio 125 में एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो डिस्टेंस टू एम्पटी, औसत फ्यूल इफिशियंसी, रियल टाइम फ्यूल इफिशियंसी , ट्रिपमीटर, वाच, साइड-स्टैंड इंडिकेटर, इको इंडिकेटर और सर्विस ड्यू इंडिकेटर दिखाता है। स्मार्ट वेरिएंट होंडा की H-Smart Key के साथ आता है। इसमें एक लॉक मोड है, जो 5 फंक्शन्स को एक एकल रोटरी नॉब में जोड़ता है। ब्रेकिंग का काम सामने एक डिस्क और पीछे एक ड्रम ब्रेक करता है। ऑफर में ट्यूबलेस टायर के साथ इसे अलॉय व्हील भी दिए गए हैं। Honda Dio 125 के लॉन्च पर बोलते हुए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और सीईओ, त्सुत्सुमु ओटानी ने कहा कि 2002 में होंडा डियो के लॉन्च के साथ, एचएमएसआई ने भारत को मोटो-स्कूटर की अवधारणा के साथ पेश किया।

