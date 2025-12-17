Language
    Honda City को जल्द मिलेगा दूसरा फेसलिफ्ट, डिजाइन से लेकर फीचर्स में मिलेंगे कई अपडेट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    होंडा सिटी को 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसका पहला फेसलिफ्ट 2023 में आया। कंपनी अब एक और फेसलिफ्ट की तैयारी कर रही है, जो छठी जनरेशन से पहले का अपडे ...और पढ़ें

    Honda City को दूसरा फेसलिफ्ट मिलेगा, जो 2028 में आने वाली नई जनरेशन से पहले का अपडेट होगा।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। पांचवीं जनरेशन Honda City को साल 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे पहला फेसलिफ्ट साल 2023 में दिया गया था। अब कंपनी इसे एक और फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। ह दूसरा फेसलिफ्ट दरअसल छठी जनरेशन City (जो 2028 में आने की उम्मीद है) से पहले एक स्टॉपगैप अपडेट होगा, ताकि सेगमेंट में इसकी ताजगी बनी रहे। खास बात यह है कि इसी समय इसके प्रतिद्वंद्वी जैसे Hyundai Verna, Volkswagen Virtus और Skoda Slavia भी फेसलिफ्ट के दौर से गुजरेंगे।

    एक्सटीरियर में दिखेंगे बड़े बदलाव

    हालांकि अभी तक टेस्टिंग मॉडल नजर नहीं आए हैं, लेकिन 2026 Honda City फेसलिफ्ट में सबसे ज्यादा बदलाव एक्सटीरियर में देखने को मिल सकते हैं। इसमें नया ग्रिल डिजाइन, बदले हुए बंपर, अपडेटेड हेडलाइट्स और टेललाइट्स, साथ ही नए अलॉय व्हील्स शामिल हो सकते हैं। इन बदलावों के जरिए होंडा City के डिजाइन को अपने ग्लोबल मॉडल्स, खासकर Civic, के अनुरूप बनाने की कोशिश कर सकती है।

    इंटीरियर में हल्के सुधार

    केबिन के अंदर बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, नए ट्रिम एलिमेंट्स और ताजा अपहोल्स्ट्री के साथ इंटीरियर को थोड़ा अपडेट किया जा सकता है। लेआउट और फीचर लिस्ट मौजूदा मॉडल जैसी ही रहने की संभावना है, लेकिन Elevate की तरह एक ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा जोड़ा जा सकता है।

    इंजन और गियरबॉक्स में नहीं होगा बदलाव

    मैकेनिकल तौर पर 2026 Honda City फेसलिफ्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, जो 121hp की पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा, City e:HEV हाइब्रिड वर्जन भी जारी रहेगा। इसमें 1.5-लीटर इंजन और CVT सेटअप के साथ 126hp की कंबाइंड पावर मिलती है।