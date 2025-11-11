ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। होंडा मोटराइसिकल ने भारतीय बाजार से प्रीमियम सिंगल-सिलेंडर पोर्टफोलियो की नियो-रेट्रो बाइक Honda CB300R को हटा दिया है। इसे भारतीय बाजार में फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसने भारत में CB लाइनअप के लिए एक नया सफर शुरू किया था। अब इसे कंपनी ने भारत की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है। जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कंपनी ने इसे मजह 6 साल में ही डिस्कांटीन्यू कर दिया है। आइए जानते हैं कि इसे किन खास फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता था और इसके बंद होने के पीछे के कारण क्या है?

लॉन्च से लेकर अब तक की कहानी Honda CB300R को भारतीय बाजार में फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी। तब इसे 2.41 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च की गई थी। इसके बाद जुलाई 2020 में इसे बंद कर दिया गया और एक नए BS6 मॉडल का इंतजार किया जाने लगा। इसे जनवरी 2022 में ज्यादा लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स और कुछ अपडेट के साथ 2.77 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर फिर से लॉन्च की गई। अक्टूबर 2023 में इसकी कीमत 37,000 रुपये घटाकर 2.4 लाख रुपये एक्स-शोरूम की गई थी। सितंबर 2025 में नई GST दरों के रिवीजन के बाद कीमत और कम होकर 2.19 लाख रुपये हो गई, जिससे यह और भी आकर्षक बन गई। कीमतों में बार-बार बदलाव के बावजूद, CB300R कंपनी के सबसे कम बिकने वाले वाहनों में से एक रही, जो इसके संभावित बंद होने का कारण बन सकता है।

Honda CB300R का इंजन CB300R की सबसे बड़ी खासियत इसका कम वजन था। केवल 146 किलोग्राम वजनी यह मोटरसाइकिल, 286cc के सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन से लगभग 32 PS की पावर जनरेट करती थी। यह पावर-टू-वेट रेशियो इसे चलाने में बेहद मजेदार बनाता था।