Honda CB1000F कॉन्सेप्ट हुई पेश, रेट्रो लुक समेत 1000cc इंजन से लैस, Kawasaki Z900RS को देगी टक्कर
होंडा ने ओसाका मोटरसाइकिल शो 2025 में CB1000F कॉन्सेप्ट बाइक का अनावरण किया। यह रेट्रो डिजाइन वाली बाइक पुराने होंडा मॉडलों की याद दिलाती है। इसमें गोल हेडलाइट और स्लिम टैंक है। CB1000F में 1000cc का इंजन है, जो 151.7 PS की पावर देता है। बेहतर राइड के लिए इसमें Showa सस्पेंशन है। यह Kawasaki Z900RS को टक्कर देगी।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda ने हाल ही में Osaka Motorcycle Show 2025 में अपनी नई CB1000F कॉन्सेप्ट बाइक को पेश किया है। यह बाइक रेट्रो-इंस्पायर्ड डिजाइन और स्टाइलिंग के साथ आई है, जो पुराने Honda मोटरसाइकिल्स की याद दिलाती है। खास बात यह है कि CB1300 के लॉन्च के बाद, Honda CB1000F रेट्रो रोडस्टर कैटेगरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए जानते हैं कि इस बाइक में कौन-कौन से खास फीचर्स और डिजाइन बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो इसे Kawasaki Z900RS का एक मजबूत प्रतिद्वंदी बना सकते हैं।
रेट्रो-इंस्पायर्ड डिजाइन
- Honda CB1000F का डिजाइन पूरी तरह से रेट्रो है, जिसमें राउंड हेडलाइट और स्लिम टैंक जैसी विशेषताएं हैं। बाइक का टैंक हल्का और स्लिम दिखता है, जो एक संकरी टेल सेक्शन के साथ मिलता है। इसके अलावा, इसके क्रोम-फिनिश एक्सहॉस्ट की चार-इन-वन यूनिट भी काफी आकर्षक लगती है। इस बाइक का लुक उन सभी रेट्रो बाइक लवर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जो पुराने समय की याद दिलाने वाले डिजाइन को पसंद करते हैं।
- Honda ने CB1000F के रेट्रो डिजाइन को शानदार तरीके से पेश किया है। बाइक के एलिमेंट्स न केवल पुराने Honda बाइक्स की याद दिलाते हैं, बल्कि इसमें आधुनिक टैक्नोलॉजी और फीचर्स भी समाहित किए गए हैं। इसका स्टाइलिंग ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है, जो उसे बाजार में एक अलग पहचान दिलाएगा।
Honda CB1000F का इंजन
Honda CB1000F में वही 1000cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-4 इंजन हो सकता है, जो पहले Honda Hornet CB1000 में देखा गया था। यह इंजन 151.7 PS की पावर और 100 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यदि ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो CB1000F की पावर और परफॉर्मेंस काफी आकर्षक होगी और यह अपने प्रतिद्वंदी Kawasaki Z900RS को कड़ी टक्कर दे सकती है।
अंडरपिनिंग्स और सस्पेंशन
Honda CB1000F में 41mm Showa inverted fork और Showa monoshock दिया जाएगा, जो एक pro-link swingarm setup से लैस होगा। इस सस्पेंशन सिस्टम में रियर मोनोशॉक को स्विंगआर्म से सीधे नहीं जोड़ा जाता, बल्कि एक लिंकज के माध्यम से लगाया जाता है। यह सेटअप स्मूथ राइड क्वालिटी और बेहतर कंट्रोल प्रदान करेगा, जिससे बाइक राइडिंग के दौरान और भी ज्यादा आरामदायक और स्थिर होगी। बाइक के दोनों पहियों पर 17-इंच एलॉय व्हील्स और 310mm ड्यूल डिस्क ब्रेक्स फ्रंट में और 240mm सिंगल डिस्क ब्रेक रियर में दिए जाएंगे।
