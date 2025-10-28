Language
    Honda स्पोर्ट्स टूरिंग सेगमेंट में करेगी धमाकेदार एंट्री, CB1000 GT जल्द करेगी पेश

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    होंडा जल्द ही CB1000 GT लॉन्च करने वाली है, जो CB1000 Hornet पर आधारित है। इसमें टूरिंग के लिए हाफ-फेयरींग और लंबी विंडस्क्रीन जैसे फीचर्स हैं। 1000cc का इंजन 157 hp पावर देगा। लंबे सफर के लिए सस्पेंशन और Nissin ब्रेकिंग सिस्टम बेहतर हैं। यह Kawasaki Versys 1100 को टक्कर देगी।

    Honda की नई CB1000 GT जल्द लॉन्च होगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल जल्द ही अपनी नई मोटरासइकिल Honda CB1000 GT को लाने वाली है। यह बाइक शानदार स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक के रूप में पेश होने वाली है। इसे CB1000 Hornet पर डेवलप किया गया है, लेकिन इसमें टूरिंग वाले सभी फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इसे कई बेहतरीन फीचर्स से लैस भी किया गया है। कंपनी के इसके लॉन्च करने से पहले ही इसी डिटेल्स सामने आ गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि होंडा की नई स्पोर्ट्स टूरिंग मोटरसाइकिल किन खास फीचर्स के साथ आने वाली है?

    Honda CB1000 GT का डिजाइन

    • इसे पूरी तरह से टूरिंग-फोकस्ड डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा। हाफ-फेयरींग, लंबी विंडस्क्रीन, और हैंडगार्ड्स जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही सेंटर स्टैंड और थिक सीट भी देखने के लिए मिलेगी, जो राइडर और पिलियन को ज्यादा आराम देने का काम करेंगे।
    • राइडर के फुटपेग्स को आगे की दिशा में पोजिशन किया गया है, जिससे सफर के दौरान आरामदायक स्थिति मिल सके। पिलियन के लिए भी अधिक आरामदायक पैर की स्थिति सुनिश्चित की गई है। बाइक 17-इंच व्हील्स पर चलेगी, जो इसे मजबूत और स्थिर बनाए रखते हैं।

    Honda CB1000 GT का इंजन

    Honda CB1000 GT में वही 1000cc इनलाइन-4 इंजन होगा, जो CB1000 Hornet में पाया जाता है। यह इंजन 157 hp की पावर और 107 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, GT वेरिएंट में यह इंजन थोड़ी कम पावर या फिर CB1000 Hornet के स्टैंडर्ड वर्जन के बराबर हो सकता है, जिसकी पावर 152 hp है। इंजन के अलावा, बाइक के स्विंगआर्म और व्हीलबेस में भी बदलाव किया गया है, जो इसे एक मजबूत और स्थिर राइडिंग अनुभव देता है।

    सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

    Honda CB1000 GT में लंबे सफर के लिए उपयुक्त लंबे-ट्रैवल सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। यह बाइक Nissin के 4-पिस्टन कैलीपर्स से लैस होगी, जो इसकी ब्रेकिंग पावर को बेहतर बनाते हैं।

    क्या उम्मीद करें?

    • Honda CB1000 GT का डिज़ाइन और फीचर्स इसे लंबी यात्राओं और हाई-परफॉर्मेंस के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यह Kawasaki Versys 1100 और BMW S 1000 XR जैसे प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनेगी।
    • हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि Honda भारत में इस मॉडल को लॉन्च करेगी या नहीं, लेकिन यह भारतीय बाजार के लिए एक उपयुक्त बाइक हो सकती है, खासकर उन राइडर्स के लिए जो लंबी यात्राओं का शौक रखते हैं।

     