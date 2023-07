जून में 35 प्रतिशत गिर गई Honda कारों की सेल, Elevate जल्द होगी लॉन्च

Honda Elevate में 1.5 लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 119 बीएचपी पर 6600 आरपीएम और 145 एनएम पर 4300 आरपीएम जेनरेट करता है। होंडा कारों की ब्रिकी में जून में कुल 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। वाहन निर्माता कंपनी ने जून 2022 में घरेलू बाजार में 7834 यूनिट्स की सेल की थी। (जागरण फाइल फोटो)

Honda Cars sales slip 35 pc in June 2023

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में होंडा सबसे अधिक वाहनों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। आपको बता दें, होंडा कारों की ब्रिकी में जून में कुल 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। आपको बता दें, होंडा कार्स इंडिया वाहन निर्माता कंपनी ने जून में उसकी घरेलू थोक ब्रिकी 35 प्रतिशत घटकर 5,080 यूनिट रह गयी। वाहन निर्माता कंपनी ने जून 2022 में घरेलू बाजार में 7,834 यूनिट्स की सेल की थी। पिछले साल जून में निर्यात 2,502 यूनिट से घटकर पिछले महीने 2,112 यूनिट रह गया। आपको बता दें, कंपनी जल्द ही एलिवेट के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू करेगी और इसे त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च किया जाएगा। Honda Elevate होंडा ने अपनी बिल्कुल नई मिड साइज एसयूवी Honda Elevate को आज इंडियन मार्केट में पेश कर दिया है। इसकी कीमतों का खुलासा होना बाकी है। इसकी बुकिंग जुलाई 2023 में खुलेगी। जबकि कीमतों की घोषणा इस त्योहारी सीजन में की जाएगी। इस कार में क्या कुछ खास इस कार में 458 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसकी लंबाई 4,312 मिमी, चौड़ाई 1,790 मिमी, ऊंचाई 1,650 मिमी है और इसका व्हीलबेस 2,650 मिमी की है। इसमें 220 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इस कार का डिजाइन होंडा की लेटेस्ट डिजाइन फिलॉसफी पर ही बेस्ड है। कार में आकर्षक एलईडी हेडलैम्प्स ऊपर और एल-आकार की एलईडी टेल लाइट्स हैं और यह डुअल-टोन अलॉय व्हील्स पर चलती है। Honda Elevate इंटीरियर इस कार का इंटीरियर काफी दमदार है। ये डुअल -टोन इंटीरियर के साथ आती है। इसमें सेंटर में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। Honda Elevate इंजन इसमें 1.5 लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 119 बीएचपी पर 6,600 आरपीएम और 145 एनएम पर 4,300 आरपीएम जेनरेट करता है। इंजन को 6 स्पीड मैनुअल या सीवीटी के साथ जोड़ा गया है।

