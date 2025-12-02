Honda की कारों को खरीदने का बेहतरीन मौका, साल के आखिर में मिल रहे 1.76 लाख रुपये तक के ऑफर
Honda Cars Discount Offers: भारत में होंडा कार्स की ओर से सेडान से लेकर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से दिसंबर 2025 में लाखों रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। होंडा की ओर से साल के आखिरी महीने में किस गाड़ी पर कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वाहन निर्माताओं की ओर से कई तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं। वाहन निर्माता होंडा की ओर से भी अपनी कारों पर लाखों रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। साल के आखिरी महीने में भी अगर किसी व्यक्ति को होंडा की कार खरीदनी है तो निर्माता की ओर से किस गाड़ी पर कितना Discount Offer किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Honda Amaze पर क्या है ऑफर
होंडा की ओर से कॉम्पैक्ट सेडान कार के तौर पर Honda Amaze को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर 87 हजार रुपये तक के डिस्काउंट ऑफर को दिया जा रहा है। Honda Amaze की तीसरी जेनरेशन की एक्स शोरूम कीमत 7.41 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।
Honda City पर भी होगी बचत
होंडा की ओर से मिड साइज सेडान के तौर पर सिटी को ऑफर किया जाता है। दिसंबर 2025 के दौरान इस कार पर भी निर्माता की ओर से डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस महीने होंडा सिटी को खरीदने पर लाखों रुपये की बचत की जा सकती है। निर्माता इस महीने इस कार पर 1.76 लाख रुपये का ऑफर दे रही है।
सामान्य सिटी के साथ ही इसके हाइब्रिड वर्जन Honda City e:HEV पर इस महीने सात साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी जैसे ऑफर को दिया जा रहा है। Honda City की एक्स शोरूम कीमत 11.95 लाख रुपये से हो जाती है और इसके हाइब्रिड वर्जन की एक्स शोरूम कीमत 19.48 लाख रुपये से शुरू होती है।
Honda Elevate पर कितनी होगी बचत
होंडा की ओर से साल 2023 में ही Elevate को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। जिसके बाद से ही निर्माता को इस एसयूवी के लिए बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। दिसंबर 2025 के दौरान अगर आप इस एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इस महीने में इस एसयूवी कंपनी की ओर से अधिकतम 1.76 लाख रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इस एसयूवी की कीमत की शुरूआत 11 लाख रुपये से हो जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।