Honda की कारों को खरीदने का बेहतरीन मौका, साल के आखिर में मिल रहे 1.76 लाख रुपये तक के ऑफर

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वाहन निर्माताओं की ओर से कई तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं। वाहन निर्माता होंडा की ओर से भी अपनी कारों पर लाखों रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। साल के आखिरी महीने में भी अगर किसी व्‍यक्ति को होंडा की कार खरीदनी है तो निर्माता की ओर से किस गाड़ी पर कितना Discount Offer किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Honda Amaze पर क्‍या है ऑफर होंडा की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर Honda Amaze को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर 87 हजार रुपये तक के डिस्‍काउंट ऑफर को दिया जा रहा है। Honda Amaze की तीसरी जेनरेशन की एक्‍स शोरूम कीमत 7.41 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

Honda City पर भी होगी बचत होंडा की ओर से मिड साइज सेडान के तौर पर सिटी को ऑफर किया जाता है। दिसंबर 2025 के दौरान इस कार पर भी निर्माता की ओर से डिस्‍काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस महीने होंडा सिटी को खरीदने पर लाखों रुपये की बचत की जा सकती है। निर्माता इस महीने इस कार पर 1.76 लाख रुपये का ऑफर दे रही है।

सामान्‍य सिटी के साथ ही इसके हाइब्रिड वर्जन Honda City e:HEV पर इस महीने सात साल तक की एक्‍सटेंडेड वारंटी जैसे ऑफर को दिया जा रहा है। Honda City की एक्‍स शोरूम कीमत 11.95 लाख रुपये से हो जाती है और इसके हाइब्रिड वर्जन की एक्‍स शोरूम कीमत 19.48 लाख रुपये से शुरू होती है।