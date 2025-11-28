Honda Amaze ने Bharat NCAP में दिखाया अपना दम, हासिल की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। होंडा मोटर की नई Amaze 3rd Gen कितनी सुरक्षित कार है, इसका खुलासा हो गया है। अक्टूबर 2025 में हुए Bharat NCAP के क्रैश टेस्ट में इस कॉम्पैक्ट सेडान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग अपने नाम कर ली। भारत NCAP क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, कार ने वयस्क (AOP) और बच्चों (COP) दोनों की सुरक्षा कैटेगरी में शानदार स्कोर हासिल किया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि होंडा अमेज को किस क्रैश टेस्ट में कितने स्कोर मिले और यह किन खास फीचर्स के साथ आती है?
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP)
Bharat NCAP के इस क्रैश टेस्ट में Honda Amaze ने 32 में से 28.33 पॉइंट हासिल किए हैं। इसने फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 14.33 पॉइंट मिले हैं। वही साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 14 पॉइंट मिले हैं। इन स्कोर से पता चलता है कि फ्रंट और साइड इम्पैक्ट, दोनों स्थितियों में कार यात्रियों को मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है। साइड हेड कर्टन एयरबैग्स का शामिल होना इस सेगमेंट में कार की सुरक्षा को और मजबूत बनाता है।
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP)
Bharat NCAP के इस क्रैश टेस्ट में Honda Amaze ने 49 में से 40.81 पॉइंट हासिल किए हैं। इसने डायनैमिक टेस्ट में 24 में से 23.81 पॉइंट और CRS इंस्टालेशन टेस्ट में 12 में से 12 पॉइंट हासिल किए हैं। कार में दूसरी पंक्ति में ISOFIX एंकर दिए गए हैं, जो i-Size-कम्पैटिबल चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी को कार ने अत्यधिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की, खासकर फ्रंट और साइड इम्पैक्ट स्थितियों में।
टेस्ट में शामिल हुए ये वेरिएंट
Bharat NCAP रेटिंग के लिए Honda Amaze के V MT / V CVT, VX MT / VX CVT, और ZX MT / ZX CVT वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया। इन सभी वेरिएंट्स में समान सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड रूप से मिलते हैं।
Honda Amaze के सेफ्टी फीचर्स
इसके सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड रूप से 6 एयरबैग, ABS और EBD, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण), TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर दिया जाता है। इसके हाई वेरिएंट में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, Level 2 ADAS, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360 डिग्री कैमरा दिया जाता है।
Honda Amaze की कीमत
भारत में तीसरे जेनरेशन Honda Amaze की एक्स-शोरूम कीमत 7.41 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक है। इसका मुकाबला Hyundai Aura, Maruti Dzire और Tata Tigor से देखने के लिए मिलता है।
Bharat NCAP में टेस्ट होने वाली गाड़ियां
|क्र.सं.
|वाहन का नाम
|वयस्क सुरक्षा रेटिंग
|बाल सुरक्षा रेटिंग
|1
|Tata Harrier
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|2
|Mahindra XUV 9EV
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|3
|Mahindra BE 6
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|4
|Maruti Victoris
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5
|Tata Punch EV
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|6
|Mahindra Thar ROXX
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|7
|Skoda KylaQ
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|8
|Hyundai Tucson
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|9
|Tata Curvv EV
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|10
|Toyota Innova Hycross
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|11
|Maruti Invictio
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|12
|Mahindra XUV400
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|13
|Kia Syros
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|15
|Tata Safari
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|16
|Tata Nexon EV
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|17
|Tata Altroz
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|18
|Tata Curvv
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|19
|Maruti Dzire
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|20
|Tata Nexon
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|21
|Mahindra XUV3XO
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|22
|Honda Amaze 3rd Gen
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|4 ⭐⭐⭐⭐
|23
|Citroen Aircross
|5 ⭐⭐⭐⭐⭐
|4 ⭐⭐⭐⭐
|24
|Maruti Baleno 6AB
|4 ⭐⭐⭐⭐
|3 ⭐⭐⭐
|25
|Citroen Basalt
|4 ⭐⭐⭐⭐
|4 ⭐⭐⭐⭐
|26
|Maruti Baleno 2AB
|4 ⭐⭐⭐⭐
|3 ⭐⭐⭐
