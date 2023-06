'यू हीं नहीं मैं Honda Activa बन जाता हूं', 22 सालों से 3 करोड़ परिवार का हिस्सा बना ये स्कूटर

होंडा एक्टिवा एक ऐसे स्कूटर है जो 2 दशक से अधिक समय से इंडियन मार्केट में लोगों का भरोसा जीते हुए हैं। 2001 से 2015 के बीच 1 करोड़ ग्राहकों को हासिल करने के लिए एक्टिवा ब्रांड को 15 साल लगे वहीं 2.5 करोड़ ग्राहकों को पार करने में सिर्फ पांच साल का समय लगा। जाहिर है इसके पीछे वजह कंपनी द्वारा इस स्कूटर को मिलने वाला अपडेट रहा है।

अब तक 3 करोड़ परिवार का हिस्सा बन चुकी है ये स्कूटर

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। करीब 22 सालों से मार्केट में मौजूद Honda Activa स्कूटर को लेकर लोगों मे आज भीं गजब का क्रेज देखने को मिलता है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने घोषणा की है कि सेल्स के मामलें एक्टिवा स्कूटर ने घरेलू बाजार में 3 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी भारत में करीब 3 करोड़ लोग एक्टिवा का इस्तेमाल करते हैं। आइये जानते हैं इसमें क्या कुछ है खास? पहली बार कब हुई थी लॉन्च? जापानी दोपहिया निर्माता ने पहली बार एक्टिवा को 2001 में लॉन्च किया था। हालांकि उस समय देश में स्कूटर की मांग कम थी। कंपनी की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि "एक्टिवा ने भारतीय दोपहिया उद्योग के इतिहास में एकमात्र स्कूटर ब्रांड के रूप में 3 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा हासिल किया है।" जेनरेशन अपडेट बना लोकप्रियता का कारण यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2001 से 2015 के बीच 1 करोड़ ग्राहकों को हासिल करने के लिए एक्टिवा ब्रांड को 15 साल लगे वहीं 2.5 करोड़ ग्राहकों को पार करने में सिर्फ पांच साल का समय लगा। जाहिर है इसके पीछे वजह कंपनी द्वारा इस स्कूटर को मिलने वाला अपडेट रहा है। पहले से कितना बदला ये स्कूटर? ये तो रही पुरानी बात अब बात करते हैं इस समय के होंडा एक्टिवा की। साल 2001 से लेकर अब तक इस स्कूटर ने कई नए-नए बदलाव देखे हैं। इस समय होंडा एक्टिवा अपने सबसे अधिक एडवांस वर्जन में है, जहां कंपनी ने इसमें होंडा स्मार्ट ( H-smart) कीलेस सिस्टम को जोड़ दिया है, जिसके बाद ये स्कूटर अब बिना चाबी के स्टॉर्ट हो जाती है।

Edited By: Atul Yadav