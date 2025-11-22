Honda ने बंद किया Activa इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना, जानिए क्या है वजह?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। होंडा मोटरसाइकिल ने कुछ समय पहले ही अपनी दो इलेक्ट्रिक स्कूटर Activa e: और QC1 को लॉन्च किया था। कंपनी को अपने इन इलेक्ट्रिक स्कूटर से बाकी मॉडलों की तरह ही काफी पॉपुलर की उम्मीदें थी, लेकिन मामला उल्टा हो गया। SIAM (भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी) के डेटा के मुताबिक, होंडा ने अगस्त 2025 में इनका प्रोडक्शन रोक दिया है। आइए होंडा के इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोडक्शन को रोकने के पीछे की वजह क्या है, जानते हैं।

कम बिक्री बनी सबसे बड़ी वजह Honda ने फरवरी से जुलाई 2025 के बीच कुल 11,168 यूनिट्स बनाई थीं। लेकिन इनमें से सिर्फ 5,201 यूनिट्स ही डीलर्स तक पहुंच पाईं। मतलब आधे से ज्यादा स्टॉक बिना बिके पड़ा है। यही वजह मानी जा रही है कि कंपनी ने प्रोडक्शन रोकने का फैसला लिया।

Honda Activa e: से उम्मीद थी ज्यादा Activa नाम ही अपने आप में भरोसे का नाम है। ऊपर से बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ आने की वजह से माना जा रहा था कि Activa e: ज्यादा बिकेगी। इसकी वजह से लोगों को बैटरी चार्ज करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना, मिनटों में फुल चार्ज बैटरी स्वैप और बैटरी रखरखाव की झंझट से निपटारा मिलना था। Honda ने बिक्री बढ़ाने के लिए जून में बैटरी रेंट कम किया था और होम चार्जिंग डॉक शुरू करने पर भी विचार किया था। लेकिन उसके बावजूद Activa e: ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया।