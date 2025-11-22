Language
    Honda ने बंद किया Activa इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना, जानिए क्या है वजह?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    Honda ने हाल ही में Activa e: और QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए, लेकिन कम बिक्री के कारण अगस्त 2025 में इनका उत्पादन रोक दिया गया। फरवरी से जुलाई के बीच बनाई गई 11,168 यूनिट्स में से केवल 5,201 ही बिकीं। एक्टिवा ई: से ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन यह सफल नहीं रही, जबकि क्यूसी1 की बिक्री बेहतर रही। होंडा ने स्कूटरों को कुछ ही शहरों में उपलब्ध कराया था।

    Honda Activa इलेक्ट्रिक स्कूटर का उत्पादन बंद।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। होंडा मोटरसाइकिल ने कुछ समय पहले ही अपनी दो इलेक्ट्रिक स्कूटर Activa e: और QC1 को लॉन्च किया था। कंपनी को अपने इन इलेक्ट्रिक स्कूटर से बाकी मॉडलों की तरह ही काफी पॉपुलर की उम्मीदें थी, लेकिन मामला उल्टा हो गया। SIAM (भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी) के डेटा के मुताबिक, होंडा ने अगस्त 2025 में इनका प्रोडक्शन रोक दिया है। आइए होंडा के इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोडक्शन को रोकने के पीछे की वजह क्या है, जानते हैं।

    कम बिक्री बनी सबसे बड़ी वजह

    Honda ने फरवरी से जुलाई 2025 के बीच कुल 11,168 यूनिट्स बनाई थीं। लेकिन इनमें से सिर्फ 5,201 यूनिट्स ही डीलर्स तक पहुंच पाईं। मतलब आधे से ज्यादा स्टॉक बिना बिके पड़ा है। यही वजह मानी जा रही है कि कंपनी ने प्रोडक्शन रोकने का फैसला लिया।

    Honda Activa e: से उम्मीद थी ज्यादा

    Activa नाम ही अपने आप में भरोसे का नाम है। ऊपर से बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ आने की वजह से माना जा रहा था कि Activa e: ज्यादा बिकेगी। इसकी वजह से लोगों को बैटरी चार्ज करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना, मिनटों में फुल चार्ज बैटरी स्वैप और बैटरी रखरखाव की झंझट से निपटारा मिलना था। Honda ने बिक्री बढ़ाने के लिए जून में बैटरी रेंट कम किया था और होम चार्जिंग डॉक शुरू करने पर भी विचार किया था। लेकिन उसके बावजूद Activa e: ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया।

    कितनी हुई बिक्री?

    होंडा QC1 की 5,201 यूनिट्स में से 4,461 की बिक्री हुई। वही Activa e: कुल 740 यूनिट की बिक्री हुई है। QC1 की बिक्री की वजह कम कीमत, पोर्टेबल चार्जर, मौजूदा EV बाजार की पसंद के साथ मैच रहा। जहां दूसरे ब्रांड घरेलू चार्जिंग सिस्टम पर ध्यान दे रहे हैं, Honda का स्वैपिंग मॉडल अभी भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सीमित पड़ गया।
    Honda ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में ही उपलब्ध किए थे। Activa e की केवल मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में बिक्री और QC1 की मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चंडीगढ़ में बिक्री तक सीमित रखा गया। जबकि EV बाजार में तेजी से बढ़ते ब्रांड पूरे भारत में उपलब्ध हैं। कम शहरों में लॉन्च होने से Honda के स्कूटर्स को वह बिक्री आंकड़े नहीं मिल पाए जिसकी ब्रांड को उम्मीद थी।