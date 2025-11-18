Language
    Hero लेकर आया Xtreme 160R 4V का खास एडिशन, क्रूज कंट्रोल समेत मिले कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    हीरो मोटोकॉर्प ने Xtreme 160R 4V का कॉम्बैट एडिशन पेश किया है, जिसमें डिजाइन और फीचर्स में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें नया कॉम्बैट ग्रे रंग थीम और जियोन येलो हाइलाइट्स हैं। यह 160cc सेगमेंट में सबसे एडवांस मोटरसाइकिल है, जिसमें क्रूज कंट्रोल और राइडिंग मोड जैसे फीचर्स हैं। इंजन वही है, लेकिन तकनीकी अपडेट इसे खास बनाते हैं।

    Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition पेश हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पॉपलुर स्पोर्ट्स कम्यूटर मोटरसाइकिल Xtreme 160R 4V का Combat Edition को पेश किया है। कंपनी ने इसे केवल पेश किया है, लेकिन अभी तक इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। इसके खास एडिशन में डिजाइन और फीचर्स में कई बदलाव देखने के लिए मिले हैं। आइए जानते हैं कि Hero Xtreme 160R 4V के इस खास एडिशन को किन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है।

    Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition का डिजाइन

    इस खास एडिशन में किसी भी तरह के मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इसके विजुअल और फीचर अपडेट इसे काफी फ्रेश लुक देने का काम करते हैं। बाइक में नया Combat Grey कलर थीम भी दिया गया है, जियोन येलो हाईलाइट्स से सजाया गया है। इसका टैंक श्राउड और इंजन कवर पर नियोन येलो स्ट्रिप्स इसे स्पोर्टी लुक देती हैं। इसके रियर सेक्शन में पैसेंजर सीट के लिए नीटे भी एक नियोन येलो एक्सेंट दिया गया है। इसके हेडलैम्प डिजाइन को अपडेट किया गया है, जो अब अब Xtreme 250R से मिलता-जुलता दिखता है।

    Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition के फीचर्स

    इस खास एडिशन तो कई नए और सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। इनकी वजह से यह 160cc सेगमेंट में सबसे एडवांस मोटरसाइकिल बन जाती है। इसमें क्रूज कंट्रोल, रेन, स्पोर्ट और रोड राइडिंग मोड दिया गया है। इसके साथ ही राइड-बाय-वायर तकनीक, 0-60 किमी प्रति घंटा और क्वार्टर-माइल टाइम रिकॉर्डर, नया फुल-कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इन अपडेट्स की वजह से Combat Edition स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में ज़्यादा प्रीमियम पोजिशन में होगा।

    Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition का इंजन

    इसमें वहीं इंजन दिया गया है, जो स्टैंडर्ड Xtreme 160R 4V में मिलता है। इसमें 163cc, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड, 4-वाल्व इंजन दिया गया है, जो 16.66 hp की पावर और 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि इंजन वही रखा गया है, लेकिन नए टेक फीचर्स इसे सेगमेंट में सबसे एडवांस पैकेज बनाते हैं।