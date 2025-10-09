Hero Xpulse 210 हुई पहले से काफी सस्ती, कीमतों में हुई ₹14,516 तक की कटौती

Language
    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:59 PM (IST)

    हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी लोकप्रिय एडवेंचर बाइक Hero Xpulse 210 की कीमतों में 14,516 रुपये तक की कटौती की है। जीएसटी में सुधार के बाद बेस मॉडल की कीमत 1.62 लाख रुपये और टॉप मॉडल की 1.71 लाख रुपये हो गई है। 

    Hero Xpulse 210 पर GST सुधार के बाद मिला ₹14,516 तक का डिस्काउंट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी में से एक हीरो अपनी दमदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल के लिए जाती है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर एडवेंचर बाइक Hero Xpulse 210 की कीमतों में जबरदस्त कटौती की है। GST के हालिया सुधार के बाद, Hero Xpulse 210 की कीमत में 14,516 रुपये तक की कमी आई है। कीमतों में कटौकी के बाद यह पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते ही।

    Hero Xpulse 210 की नई कीमतें

    कीमतों में कटौती के बाद Hero Xpulse 210 के Base वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1.62 लाख रुपये और Top वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1.71 लाख रुपये हो गई है। पहले ये कीमतें क्रमशः 1.76 लाख रुपये और 1.86 लाख रुपये थीं। कंपनी इसपर फेस्टिव ऑफर 10,000 रुपये का दे रही है, जिससे यह और भी किफायती हो जाती है।

    Hero Xpulse 210 के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन Hero Xpulse 210
    इंजन 210 सीसी, सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन
    पावर 24 हॉर्सपावर (hp)
    टॉर्क 20.7 एनएम (Nm)
    गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स
    फ्रंट सस्पेंशन 41 मिमी टेलीस्कोपिक फोर्क, 210 मिमी ट्रैवल
    रियर सस्पेंशन अडजस्टेबल मोनोशॉक, 205 मिमी ट्रैवल
    ब्रेक (फ्रंट) 276 मिमी पेटल डिस्क ब्रेक
    ब्रेक (रियर) 220 मिमी डिस्क ब्रेक
    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 4.2 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
    स्मार्टफोन कनेक्टिविटी हां, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और जरूरी जानकारी
    फ्यूल टैंक क्षमता 13 लीटर
    बाइक की लंबाई 2210 मिमी
    बाइक की चौड़ाई 850 मिमी
    बाइक की ऊंचाई 1255 मिमी
    वजन 154 किलोग्राम (वजन परिवर्तन के आधार पर)

    Hero Xpulse 210 का इंजन

    Hero Xpulse 210 को 210cc सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 24 हॉर्सपावर की पावर और 20.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

    Hero Xpulse 210 के फीचर्स

    Xpulse 210 में कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, इसमें 4.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और जरूरी जानकारी जैसे स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, और टैकोमीटर को दिखाता है।

    Hero Xpulse 210 का सस्पेंशन

    Hero Xpulse 210 की डिजाइन एडवेंचर राइडिंग के लिए बिल्कुल सही है। बाइक को 41 मिमी टेलीस्कोपिक फोर्क्स और 210 मिमी ट्रैवल के साथ फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, जबकि रियर में 205 मिमी ट्रैवल वाला अडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इसके साथ ही, बाइक में 276 मिमी का पेटल डिस्क ब्रेक (फ्रंट) और 220 मिमी का डिस्क ब्रेक (रियर) मिलता है।