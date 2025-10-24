हीरो ने इंग्लैंड के बाजार में मारी एंट्री, लॉन्च की Hunk 440 और Euro 5+ रेंज

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हीरो मोटोकॉर्प, जो दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी है, अब आधिकारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम के बाजार में उतर चुकी है। कंपनी ने यह कदम लैंकाशायर स्थित डिस्ट्रीब्यूटर MotoGB के साथ साझेदारी में उठाया है। इस एंट्री के साथ हीरो ने अपनी Euro 5+ कम्प्लायंट मोटरसाइकिल रेंज पेश की है, जिसमें Hunk 440 प्रमुख मॉडल के तौर पर शामिल है। यह हीरो का 51वां इंटरनेशनल मार्केट है, और यूरोप में कंपनी के विस्तार की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले हीरो इटली और स्पेन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है।

Hero Hunk 440 के स्पेसिफिकेशन

स्पेसिफिकेशन Hero Hunk 440 इंजन टाइप 440cc, सिंगल-सिलेंडर, Euro 5+ कम्प्लायंट पावर 27 bhp टॉर्क 36 Nm फ्रेम हाई टेंसाइल स्टील ट्रेलिस फ्रेम ब्रेक्स डुअल-चैनल ABS, 320mm फ्रंट / 240mm रियर डिस्क फ्रंट सस्पेंशन KYB USD कार्ट्रिज फोर्क्स रियर सस्पेंशन गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक्स टायर्स 150/60 ZR17 रेडियल (रियर) डिस्प्ले फुल डिजिटल TFT, कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ लाइटिंग ऑल-LED सेटअप कलर्स Twilight Blue, Phantom Black, Titanium Grey

UK मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प की शुरुआत Hunk 440 से हुई है। यह मोटरसाइकिल A2 कैटेगरी में आती है और मिड-साइज परफॉर्मेंस बाइक्स से मुकाबला करती है।

सेल्स और आफ्टर-सेल्स नेटवर्क

UK में MotoGB हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री और आफ्टर-सेल्स सर्विस संभालेगा। फिलहाल 25 से ज्यादा ऑथराइज्ड डीलरशिप्स से शुरुआत होगी, और 2026 तक इसे 35+ लोकेशन्स तक बढ़ाने की योजना है। कंपनी एक मजबूत सर्विस और स्पेयर पार्ट नेटवर्क पर भी काम कर रही है ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव और भरोसेमंद सपोर्ट मिल सके।

MotoGB के जनरल मैनेजर मैट के ने कहा कि यह साझेदारी दो ग्राहक-केन्द्रित संगठनों को जोड़ती है। Hunk 440 UK राइडर्स को बेहतरीन टेक्नोलॉजी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन देगी।

हीरो मोटोकॉर्प के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजय भान के अनुसार, “UK में एंट्री हमारे ग्लोबल सफर का एक अहम पड़ाव है। अब 51 देशों में हमारी मौजूदगी के साथ हम भविष्य की मोबिलिटी और आज़ादी के नए आयाम छू रहे हैं।”

कंपनी की फिलॉसफी और वादा

हीरो का नया ग्लोबल फोकस है You Are Limitless, जो आधुनिक राइडर्स को आजादी और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। हीरो ने यह भी बताया कि वह परफॉर्मेंस से जुड़ी अपनी विश्वसनीयता पर गर्व करता है, खासकर तब जब कंपनी ने सिर्फ 7 साल में Dakar Rally में पोडियम फिनिश हासिल किया। ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत करने के लिए, हीरो ने वादा किया है कि UK में बेची जाने वाली हर बाइक पर 2 साल की वारंटी दी जाएगी।