कल लॉन्च होगी Harley-Davidson X440, इस मेड इन इंडिया प्रीमियम बाइक का लोग कर रहे बेसब्री से इंतजार

आगामी X440 में पारंपरिक हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों के विपरीत एक सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन का उपयोग किया जाएगा। इस पावरट्रेन को लगभग 440cc शक्ति वाला माना जा सकता है। ये लगभग 25-30bhp की शक्ति और 35-40Nm का टार्क पैदा करने में सक्षम हो सकता है। जानकारी के मुताबिक Harley-Davidson X440 मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन बिक्री और सर्विस हीरो मोटोकॉर्प द्वारा की जाएगी। (जागरण फोटो)

Harley-Davidson X440 कल लॉन्च होने के लिए तैयार

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दुनिया की पॉपुलर दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Harley-Davidson कल यानी 4 जुलाई को अपनी पहली किफायती मोटरसाइकिल Harley-davidson x440 को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। रॉयल एनफील्ड और जावा बाइक खरीदने वाले लोग इसकी कीमतों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अगर इसकी कीमतें 2 लाख से 3 लाख के बीच तक जाती है तो सच में जावा, रॉयल एनफील्ड, होंडा की मोटरसाइकिलों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इस मेड इन इंडिया प्रीमियम बाइक की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। बुकिंग राशि आप इसे 25,000 रुपये की टोकन मनी देकर बुक करा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक Harley-Davidson X440 मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन, बिक्री और सर्विस हीरो मोटोकॉर्प द्वारा की जाएगी। Harley-Davidson X440 का पॉवरट्रेन आगामी X440 में पारंपरिक हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों के विपरीत एक सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन का उपयोग किया जाएगा। इस पावरट्रेन को लगभग 440cc शक्ति वाला माना जा सकता है। ये लगभग 25-30bhp की शक्ति और 35-40Nm का टार्क पैदा करने में सक्षम हो सकता है। 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस? इसके अलावा परंपरा से हटकर, आगामी हार्ले-डेविडसन X440 मोटरसाइकिल बेल्ट ड्राइव के बजाय पारंपरिक चेन ड्राइव का उपयोग करेगी। यह भी माना जा रहा है कि हार्ले-डेविडसन X440 मोटरसाइकिल 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस होगी। Harley-Davidson X440 फीचर्स इस बाइक को प्रीमियम ही रखा जाएगा। बॉडीवर्क के नीचे, एक्स 440 एक ट्यूबलर फ्रेम द्वारा एक साथ फीचर किया जाता है, जिसमें सिंगल-डाउनट्यूब डिजाइन होता है। यह एक अपसाइड-डाउन फोर्क और प्रीलोड-एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर पर सस्पेंडेड है। दोनों सिरों पर एक सिंगल डिस्क ब्रेक है, और डुअल-चैनल ABS स्टैण्डर्ड हैं। 3 जुलाई को लॉन्च होने वाली इस बाइक को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे इसकी कीमत भी कम होने के आसार हैं।

Edited By: Atul Yadav