CM Saini ने Tesla को दिया हरियाणा में प्लांट लगाने का न्यौता, हर संभव सहयोग का किया वादा

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अमेरिकी मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव और क्लीन एनर्जी कंपनी टेस्ला को राज्य में एक निर्माण प्लांट को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

टेस्ला के प्रतिनिधियों ने सीएम सैनी से की मुलाकात

हाल ही में टेस्ला इंडिया मोटर्स और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और उन्हें 27 नवंबर को गुड़गांव में अपने नए 'इंटीग्रेटेड टेस्ला सेंटर' के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। इस केंद्र में एक एक्सपीरियंस सेंटर, डिलीवरी सेंटर, सर्विस सेंटर, ऑफिस स्पेस और सुपरचार्जिंग स्टेशन शामिल होगा। टेस्ला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कंपनी की साउथ-ईस्ट एशिया डायरेक्टर, इसाबेल फैन ने किया।