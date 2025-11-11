CM Saini ने Tesla को दिया हरियाणा में प्लांट लगाने का न्यौता, हर संभव सहयोग का किया वादा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने टेस्ला को राज्य में निर्माण प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। टेस्ला के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें गुड़गांव में नए 'इंटीग्रेटेड टेस्ला सेंटर' के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निवेश और नवाचार के लिए एक आदर्श गंतव्य है, जो उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अमेरिकी मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव और क्लीन एनर्जी कंपनी टेस्ला को राज्य में एक निर्माण प्लांट को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
टेस्ला के प्रतिनिधियों ने सीएम सैनी से की मुलाकात
हाल ही में टेस्ला इंडिया मोटर्स और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और उन्हें 27 नवंबर को गुड़गांव में अपने नए 'इंटीग्रेटेड टेस्ला सेंटर' के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। इस केंद्र में एक एक्सपीरियंस सेंटर, डिलीवरी सेंटर, सर्विस सेंटर, ऑफिस स्पेस और सुपरचार्जिंग स्टेशन शामिल होगा। टेस्ला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कंपनी की साउथ-ईस्ट एशिया डायरेक्टर, इसाबेल फैन ने किया।
सीएम सैनी ने रखा प्लांट खोलने का प्रस्ताव
- मुख्यमंत्री ने टेस्ला को राज्य में उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि यह कदम न केवल कंपनी की बिक्री को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ और किफायती बनाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा की EV नीति निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन, मजबूत बुनियादी ढांचे और एक व्यापार-मित्र वातावरण प्रदान करती है।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य अब निवेश और नवाचार के लिए एक आदर्श गंतव्य बन चुका है, जो उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। उनका मानना है कि टेस्ला की उपस्थिति से राज्य में औद्योगिक और तकनीकी विकास को और गति मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।