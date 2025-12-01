Harley-Davidson X440T हुई पेश, पहले से ज्यादा नए स्टाइल और फीचर्स से हुई लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Harley-Davidson ने अपनी पॉपुलर X440 मोटरसाइकिल का एक नया और ज्यादा स्टाइलिश वर्जन पेश किया है। यह नया वर्जन Harley-Davidson X440T है। यह मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

Harley-Davidson X440T का डिजाइन इसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी और फ्रेश डिजाइन दिया गया है। कंपनी ने स्टाइलिंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। यह X440 का एक तरह का फेसलिफ्ट है, जिसे बाजार में उत्साह बनाए रखने के लिए लाया गया है।

नया रियर फेंडर सिंगल-पीस सीट LED टेल लाइट नया एग्जॉस्ट हीट शील्ड नए ग्राफिक्स और कलरवे बार-एंड मिरर इन बदलावों के चलते X440T का वजन X440 के 190.5 किग्रा से थोड़ा कम भी हो सकता है। Harley-Davidson X440T का फ्रेम और सस्पेंशन स्टाइल में बदलाव के बावजूद, Harley-Davidson X440T का मेकेनिकल सेटअप लगभग X440 जैसा ही रखा गया है। इसके फ्रेम और सस्पेंशन हल्के बदलाव किए गए हैं। इसके आगे USD फ्रंट फोर्क्स और पीछे डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है।