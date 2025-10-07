सांड ने Lamborghini पर चढ़ किया तांडव, शीशे, बोनट और रूफ तोड़ डाला, देखें वायरल वीडियो की सच्चाई
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दो सांड एक लैंबॉर्गिनी कार पर हमला करते दिख रहे हैं जिससे गाड़ी को काफी नुकसान पहुँचता है। वीडियो इतना वास्तविक लग रहा है कि लोग इसे सच मान रहे हैं। पर सच्चाई यह है कि यह वीडियो जेनरेटिव एआई का उपयोग करके बनाया गया है। यह घटना वास्तविक नहीं है और इसमें कोई असली सांड या लैंबॉर्गिनी शामिल नहीं है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रह है। इस वायरल वीडियो में दो सांड लग्जरी कार लैंबॉर्गिनी (Lamborghini) पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हमले में सांड ने गाड़ी के शीशे, बोनट और रूफ को नुकसान पहुंचाते है, जबकि एक सांड तो गाड़ी को ऊपर ही चढ़ जाता है। हम यहां पर आपको इस वीडियो की पीछे की सच्चाई के बारे में बता हैं।
वायरल वीडियो की सच्चाई
इस वीडियो को असल में तीन सांड दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक सांड Lamborghini पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सांड गाड़ी के शीशे, बोनट और रूफ को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ ही वह उस पर कूदता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वीडियो इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगा रहा है कि कोई भी इसे देखकर यह मान लेगा कि यह घटना सच में हुई है। हालांकि वीडियो के पीछे का सच कुछ और ही है।
वीडियो का AI से संबंधित होना
इस वायरल वीडियो को असल में एक जनरेटिव एआई के जरिए बनाया गया है। इस वीडियो को AI का इस्तेमाल करके इस वीडियो को इतना वास्तविक बना दिया गया है कि आम दर्शकों के लिए इसे पहचान पाना मुश्किल हो गया है। वीडियो में जो घटना दिखाई जा रही है, वह न तो असल में घटित हुई और न ही इसमें कोई असली सांड या लैंबॉर्गिनी का कोई नुकसान हुआ है। यह सिर्फ एक AI के जरिए बनाई गई एक काल्पनिक घटना है।
वीडियो पर लोगों का रिएक्शन
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। एक यूजन ने कहा कि AI अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। क्या आप यह कह रहे हैं कि यह विंडस्क्रीन उस सांड का वजन सहने के लिए मजबूत थी? दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह दिखाता है कि भारतीय AI का कैसे इस्तेमाल करेंगे और लोगों का मानसिकता क्या है। एक और यूजने मे मजाकिया अंदाज में लिखा कि जब हॉर्स पावर मिले बुल पावर से।
