भारत में वापसी करने जा रही Ford, चेन्नई में शुरू करने जा रही प्लॉन्ट, 3,250 करोड़ का का निवेश

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। 2021 में भारत से अपने ऑपरेशंस बंद करने के बाद अब Ford एक बार फिर वापसी की तैयारी में है। कंपनी ने फैसला लिया है कि वह चेन्नई के मराइमलाई नगर में स्थित अपने पुराने प्लांट को दोबारा चालू करेगी। इस फैसले के तहत Ford भारत में करीब 3,250 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। उत्पादन 2029 से शुरू होगा और शुरुआती लक्ष्य हर साल लगभग 2,35,000 इंजन बनाने का रखा गया है।