Farhan Akhtar ने खरीदी Mercedes Maybach GLS600, कीमत 3 करोड़ से ज्यादा, कई प्रीमियम फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में त्योहारों का मौसम ऑटो इंडस्ट्री के लिए किसी बूस्टर की तरह है। कार और टू-व्हीलर कंपनियों ने आकर्षक ऑफर्स पेश किए हैं, जिससे ग्राहक नई गाड़ियां खरीदने के लिए उत्साहित हैं। इसी बीच, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता फरहान अख्तर ने नई लग्जरी कार Mercedes-Benz Maybach GLS600 ने खरीदी है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

Farhan Akhtar ने खरीदी Mercedes Maybach एक वीडियो, जो Buzzzooka Scrolls द्वारा YouTube पर साझा किया गया है, में फरहान अख्तर अपनी नई कार में बंध्रा इलाके में नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कार रुकी, फरहान अख्तर पीछे से नीचे उतरते हैं। सामने की तरफ गाड़ियां सजाई गई हैं और ग्रिल पर फूलों की माला लगी है, जिससे लगता है कि यह कार उन्होंने डीलरशिप से सीधे घर तक ड्राइव की।

Mercedes Maybach GLS600 की खासियतें Mercedes Maybach GLS600 भारत में Mercedes-Benz की सबसे महंगी SUV है। यह केवल एक ही वेरिएंट में आती है और CBU (Completely Built Unit) के रूप में इम्पोर्ट की जाती है। इस फ्लैगशिप SUV का डिजाइन बेहद प्रीमियम है। इसमें बड़ी क्रोम-फिनिश्ड ग्रिल, बी-पिलर पर क्रोम एक्सेंट और डी-पिलर पर iconic Maybach एम्बलम जैसी डिज़ाइन विशेषताएं हैं।

फीचर/स्पेसिफिकेशन डिटेल्स इंजन 4.0-लीटर V8, 48V mild-hybrid सिस्टम पावर 557 hp (हाइब्रिड यूनिट के साथ +22 hp) टॉर्क 730 Nm (हाइब्रिड यूनिट के साथ +250 Nm) गियरबॉक्स 9-स्पीड ऑटोमैटिक ड्राइव सिस्टम ऑल-व्हील ड्राइव (4WD) डिज़ाइन बड़ी क्रोम-फिनिश्ड ग्रिल, बी-पिलर क्रोम एक्सेंट, डी-पिलर Maybach एम्बलम वेरिएंट केवल एक वेरिएंट (CBU इम्पोर्टेड) विशेषताएं प्रीमियम फ्लैगशिप SUV, लग्ज़री एंबिएंसेस, हाई-एंड डिज़ाइन डिटेल्स Mercedes Maybach GLS600 का इंजन इंजन के मामले में Maybach GLS600 में 4.0-लीटर V8 इंजन लगाया गया है, जो 48V mild-hybrid सिस्टम के साथ काम करता है। यह सेटअप लगभग 557 hp पावर और 730 Nm पीक टॉर्क उत्पन्न करता है। हाइब्रिड यूनिट जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 22 hp और 250 Nm टॉर्क प्रदान करती है। पावर को सभी चार पहियों तक 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिए पहुंचाया जाता है।