Mahindra XUV700 को बना दिया चलता-फिरता घर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोग बोले Swades वाला सीन याद आ गया
भारत में एक परिवार ने अपनी Mahindra XUV700 को चलता-फिरता घर बना दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में बच्चे पीछे की सीटों पर खेलते हुए दिख रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, चलती गाड़ी में बिना सीटबेल्ट के यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। सुरक्षित विकल्प के रूप में कारवां ट्रैवल का सुझाव दिया गया है, जो कानूनी और सुरक्षित दोनों है। भारत में कारवां किराए पर भी उपलब्ध हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में लोग अब रोड ट्रिप्स को सिर्फ सफर नहीं, एक अनुभव की तरह देखने लगे हैं। दुनिया भर में फैमिली ट्रैवलर्स कारवां का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बेड, किचन और छोटे बाथरूम तक होते हैं। लेकिन हर कोशिश सुरक्षित या कानूनी नहीं होती। हाल ही में भारत में एक परिवार ने कुछ ऐसा किया जिसने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। इस परिवार ने अपनी Mahindra XUV700 को एक चलता-फिरता घर बना दिया और यही गलती थी।
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
- सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक Mahindra XUV700 दिखाई दे रही है, जिसके पीछे की सीटें फोल्ड कर दी गईं। उन सीटों पर बच्चे खेलते नजर आते हैं, जबकि गाड़ी चल रही होती है। वीडियो का टाइटल था क्या इस तरह की बेवकूफी के लिए कोई चालान है?
- लोगों ने वीडियो पर जमकर कमेंट किए। किसी ने लिखा कि इतने पैसे खर्च करके 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली SUV खरीदी, और उसे मौत के फंदे में बदल दिया। कई यूजर्स ने कहा कि सीटबेल्ट अलर्ट बंद करने के लिए फेक सीटबेल्ट क्लिप्स खरीदना बेहद गैरजिम्मेदाराना कदम है। वहीं, पोस्ट के आखिर में लिखा था कि इतनी इंजीनियरिंग का क्या फायदा अगर ड्राइवर का IQ गड्ढे जितना है?
Is there any challan for this level of stupidity?
byu/ThoughtSudden4131 inCarsIndia
क्या ये गैरकानूनी है?
भारत में कोई खास कानून नहीं है, जो कहता हो कि कार की सीटों को बेड में नहीं बदला जा सकता। लेकिन Motor Vehicles Act के मुताबिक, चलती कार में बिना सीटबेल्ट बैठे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई यात्री गाड़ी में इधर-उधर घूम रहा हो या ड्राइवर की विज़िबिलिटी कम कर रहा हो, तो ये ट्रैफिक सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है। विशेषज्ञों के मुताबकि अचानक ब्रेक लगने या टक्कर होने पर, बिना बेल्ट वाले यात्री खासकर बच्चे गंभीर चोटों का शिकार हो सकते हैं।
क्या है सुरक्षित ऑप्शन?
अगर आप सच में चलते-फिरते घर का अनुभव चाहते हैं, तो इसके लिए कारवां ट्रैवल का रास्ता है, जो कानूनी और सुरक्षित दोनों है। भारत में अब कई कंपनियां जैसे JCBL, Campervan Factory (Mahindra के साथ), Aristro Motors और SRMPR Auto Manufacturing Pvt. Ltd. असली कारवां बनाती हैं। कारवां में पहले से ही बेड, किचन, स्टोरेज और टॉयलेट जैसी सुविधाएं होती हैं। अगर खरीदना नहीं चाहते, तो Camping Co, Caravans For You और Carawander जैसी कंपनियां रेंटल पर भी कारवां उपलब्ध कराती हैं।
कितनी है कारवां की कीमत?
भारत में कारवां की कीमत लगभग 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक जाती है। साधारण टोवेबल कैम्पर करीब 15 लाख रुपये में मिल जाता है, जबकि लग्जरी मोटरहोम्स की कीमत 30 से 40 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है। अगर आप किराए पर लेना चाहते हैं, तो 5,000 से 30,000 रुपये प्रतिदिन तक का खर्च आता है, यह गाड़ी और सुविधाओं पर निर्भर करता है। कुछ कंपनियां प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती हैं, जो करीब ₹70–₹80/km, जिसमें ईंधन और टोल शामिल नहीं होता।
