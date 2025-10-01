Language
    Hero की Bikes पहले से ज्यादा हुई काफी सस्ती, लिस्ट में देखें हर मोटरसाइकिल की नई कीमत

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    Hero MotoCorp ने अपनी 100cc और 125cc बाइक की कीमतों में 7000 रुपये तक की कटौती की है जो GST 2.0 के लागू होने के बाद हुई है। Hero Splendor Plus की कीमत में 7327 रुपये तक की कमी आई है। Hero Xtreme 125R की कीमत में 7722 रुपये तक की कमी आई है। नई कीमतों के साथ Hero की बाइकें अब और भी ज्यादा किफायती हो गई हैं।

    Hero Bikes की कीमतों में GST कटौती के बाद हुई गिरावट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Hero MotoCorp ने हाल ही में अपनी 100cc और 125cc बाइक लाइनअप की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है। नई GST 2.0 दर के लागू होने के बाद, Hero की मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तक की कमी की गई है। अगर आप Hero की बाइक लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है। आइए विस्तार में जानते हैं कि किस Hero की किस मोटरसाइकिल की कीमत में कितनी कमी की गई है?

    Hero मोटरसाइकिलों की नई कीमत की लिस्ट

    Hero Bikes 

    वेरिएंट

    पुरानी कीमत (एक्सशोरूम) 

    नई कीमत (एक्सशोरूम)

    बचत

    HF 100

    Base

    ₹63,718

    ₹58,739

    ₹4,979

    Passion Plus

    Drum

    ₹83,191

    ₹76,691

    ₹6,499

    Splendor Plus

    Drum

    ₹80,166

    ₹73,902

    ₹6,263

    i3S

    ₹81,416

    ₹75,055

    ₹6,360

    Xtec

    ₹83,991

    ₹77,428

    ₹6,563

    Xtec 2.0

    ₹87,291

    ₹79,964

    ₹7,327

    HF Deluxe

    Kick

    ₹60,370

    ₹55,992

    ₹4,378

    Self

    ₹64,860

    ₹59,792

    ₹5,067

    i3S

    ₹72,008

    ₹66,382

    ₹5,625

    Pro

    ₹74,290

    ₹68,485

    ₹5,804

    Super Splendor Xtec

    Disc

    ₹92,848

    ₹85,594

    ₹7,253

    Drum

    ₹88,948

    ₹81,998

    ₹6,949

    Glamour 

    Disc

    ₹91,934

    ₹84,751

    ₹7,182

    Drum

    ₹87,934

    ₹81,063

    ₹6,870

    Glamour Xtec

    Disc

    ₹95,834

    ₹88,346

    ₹7,487

    Drum

    ₹91,234

    ₹84,106

    ₹7,127

    Glamour X 125

    Disc

    ₹99,999

    ₹92,186

    ₹7,821

    Drum

    ₹89,999

    ₹82,967

    ₹7,031

    Xtreme 125R

    ABS (Split Seat & SingleSeat)

    ₹1,00,514

    ₹94,504

    ₹6,010

    IBS

    ₹98,839

    ₹91,116

    ₹7,722

    Hero Splendor Plus की नई कीमत

    Hero Splendor Plus, जो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली 100cc बाइक है, उसकी कीमत में 7,327 रुपये तक की कमी आई है। यह बाइक अब और भी किफायती हो गई है, जिससे यह और भी ज्यादा सवारों के लिए उपलब्ध होगी।

    Hero Xtreme 125R की कीमत में बदलाव

    Hero Xtreme 125R, जो अब तक 94,504 रुपये की कीमत पर उपलब्ध थी, अब उसमें भी 7,722 रुपये तक की कमी आई है। यह बाइक अपनी शानदार डिजाइन और आकर्षक फीचर्स के लिए प्रसिद्ध है, और अब GST कटौती के बाद और भी किफायती हो गई है। हालांकि, Xtreme 125R के एक नए वर्जन के आने की उम्मीद है, जिसमें क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। हालांकि, अगर आप Hero Xtreme 125R खरीदने का सोच रहे हैं, तो थोड़े और समय के लिए रुकना बेहतर हो सकता है।