Hero की Bikes पहले से ज्यादा हुई काफी सस्ती, लिस्ट में देखें हर मोटरसाइकिल की नई कीमत

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Hero MotoCorp ने हाल ही में अपनी 100cc और 125cc बाइक लाइनअप की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है। नई GST 2.0 दर के लागू होने के बाद, Hero की मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तक की कमी की गई है। अगर आप Hero की बाइक लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है। आइए विस्तार में जानते हैं कि किस Hero की किस मोटरसाइकिल की कीमत में कितनी कमी की गई है?

Hero मोटरसाइकिलों की नई कीमत की लिस्ट

Hero Bikes वेरिएंट पुरानी कीमत (एक्सशोरूम) नई कीमत (एक्सशोरूम) बचत HF 100 Base ₹63,718 ₹58,739 ₹4,979 Passion Plus Drum ₹83,191 ₹76,691 ₹6,499 Splendor Plus Drum ₹80,166 ₹73,902 ₹6,263 i3S ₹81,416 ₹75,055 ₹6,360 Xtec ₹83,991 ₹77,428 ₹6,563 Xtec 2.0 ₹87,291 ₹79,964 ₹7,327 HF Deluxe Kick ₹60,370 ₹55,992 ₹4,378 Self ₹64,860 ₹59,792 ₹5,067 i3S ₹72,008 ₹66,382 ₹5,625 Pro ₹74,290 ₹68,485 ₹5,804 Super Splendor Xtec Disc ₹92,848 ₹85,594 ₹7,253 Drum ₹88,948 ₹81,998 ₹6,949 Glamour Disc ₹91,934 ₹84,751 ₹7,182 Drum ₹87,934 ₹81,063 ₹6,870 Glamour Xtec Disc ₹95,834 ₹88,346 ₹7,487 Drum ₹91,234 ₹84,106 ₹7,127 Glamour X 125 Disc ₹99,999 ₹92,186 ₹7,821 Drum ₹89,999 ₹82,967 ₹7,031 Xtreme 125R ABS (Split Seat & SingleSeat) ₹1,00,514 ₹94,504 ₹6,010 IBS ₹98,839 ₹91,116 ₹7,722

Hero Splendor Plus की नई कीमत

Hero Splendor Plus, जो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली 100cc बाइक है, उसकी कीमत में 7,327 रुपये तक की कमी आई है। यह बाइक अब और भी किफायती हो गई है, जिससे यह और भी ज्यादा सवारों के लिए उपलब्ध होगी।

Hero Xtreme 125R की कीमत में बदलाव

Hero Xtreme 125R, जो अब तक 94,504 रुपये की कीमत पर उपलब्ध थी, अब उसमें भी 7,722 रुपये तक की कमी आई है। यह बाइक अपनी शानदार डिजाइन और आकर्षक फीचर्स के लिए प्रसिद्ध है, और अब GST कटौती के बाद और भी किफायती हो गई है। हालांकि, Xtreme 125R के एक नए वर्जन के आने की उम्मीद है, जिसमें क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। हालांकि, अगर आप Hero Xtreme 125R खरीदने का सोच रहे हैं, तो थोड़े और समय के लिए रुकना बेहतर हो सकता है।