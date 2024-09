Ducati अगले 90 दिनों में पेश करेगी पांच नई बाइक, जानिए कौन कब होगी लॉन्च

2. दूसरी बाइक

कंपनी दूसरी बाइक को 7 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। इसका टैगलाइन 'You can wear black at any time' रखा गया है। यह हाल में आने वाली Ducati Multistrada V4 का एक ऑल-ब्लैक वेरिएंट हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुकाबिक, यह Diavel V4 या Monster का नया वेरिएंट हो सकती है।

