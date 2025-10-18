दिवाली पर Royal Enfield की Bike खरीदने का है प्लान, इन 5 पर कर सकते हैं प्लान, देखें लिस्ट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इस दिवाली पर आप अगर Royal Enfield की मोरसाइकिल खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहीम पर आपको रॉयल एनफील्ड की 350cc J-प्लेटफॉर्म पर आने वाली मोटरसाइकिलों के बारे में बता रहे हैं। इसमें Classic 350, Hunter 350, Meteor 350, Bullet 350 और Goan Classic 350 शामिल है। यह सभी मोटरसाइकिल कई बेहतरीन फीचर्स और शानदार डिजाइन के साथ आती है। आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Royal Enfield की 350cc की टॉप 5 मोटरसाइकिल मॉडल कीमत (रुपये में) फीचर्स Hunter 350 1.38 – 1.67 लाख Slip-and-assist क्लच, अपडेटेड सस्पेंशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, Tripper नेविगेशन (उच्च वेरिएंट) Meteor 350 1.91 – 2.16 लाख Slip-and-assist क्लच, Tripper नेविगेशन, LED हेडलाइट्स, फॉरवर्ड-सेट फुटपैग्स Bullet 350 1.62 – 2.02 लाख सिंगल/डुअल चैनल ABS, ब्लैक्ड-आउट इंजन (टॉप वेरिएंट), ऊंचा हैंडलबार और अतिरिक्त सीट पैडिंग Classic 350 1.81 – 2.16 लाख डुअल चैनल ABS (हाई वेरिएंट), Tripper नेविगेशन, 19” फ्रंट / 18” रियर व्हील Goan Classic 350 2.18 लाख Ape-hanger हैंडलबार, फॉरवर्ड-सेट फुटपैग्स, 16” रियर व्हील, प्रीमियम फिट-फिनिश 1. Royal Enfield Hunter 350 इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.38 लाख रुपये से शुरू होती है। Hunter 350 सबसे हल्की और सस्ती 350cc Royal Enfield है। शहर में हल्के ट्रैफिक में इसे संभालना आसान है। 181kg वजन और 790mm सीट हाइट इसे बेहद मैनेजेबल बनाते हैं। Slip-and-assist क्लच, सुधारित सस्पेंशन और सीट फोम के कारण आरामदायक राइडिंग अनुभव मिलता है। उच्च वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED लाइटिंग और Tripper नेविगेशन मिलता है। 2. Royal Enfield Meteor 350 इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.91 लाख रुपये से शुरू होती है। 765mm सीट हाइट और फॉरवर्ड-सेट फुटपैग्स के साथ यह आरामदायक राइड देती है। LED हेडलाइट्स, Tripper नेविगेशन और Slip-and-assist क्लच सभी वेरिएंट में शामिल हैं। वजन 191kg है, लेकिन राइडिंग आसान रहती है।

3. Royal Enfield Bullet 350 इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.62 लाख रुपये से शुरू होती है। यह Classic 350 के करीब राइड अनुभव देती है, लेकिन ऊंचा हैंडलबार और अतिरिक्त सीट पैडिंग इसे थोड़ी अलग बनाते हैं। बेस वेरिएंट में सिंगल-चैनल ABS और क्रोम डिटेलिंग है, जबकि टॉप वेरिएंट में डुअल-चैनल ABS और ब्लैक्ड-आउट इंजन मिलता है।

4. Royal Enfield Classic 350 इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.81 लाख रुपये से शुरू होती है। Classic 350 सबसे लोकप्रिय मॉडल है। यह न्यूट्रल और आरामदायक राइडिंग पोज़िशन देती है। 19-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील के कारण यह थोड़ी कम निंबली है। बेस वेरिएंट सिंगल-चैनल ABS के साथ आता है, जबकि उच्च वेरिएंट में डुअल-चैनल ABS और Tripper नेविगेशन शामिल है।