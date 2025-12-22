सेफ्टी में Maruti Ciaz बुरी तरह से हुई फेल, ग्लोबल एनकैप टेस्ट में मिला केवल 1-स्टार

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में पहले ही बंद हो चुकी Maruti Ciaz का क्रैश टेस्ट Global NCAP में किया गया है। भले ही अब यह कार भारतीय बाजार में मारुति के शोरूम के जरिए बिक्री बंद हो चुकी है, लेकिन भारतीय सड़कों और सेकेंड-हैंड कार मार्केट में मौजूदगी अभी भी काफी मजबूत है। इस क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपैंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपैंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों के लिए परखा गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि मारुति सियाज को ग्लोबल क्रैश टेस्ट में कितनी सेफ्टी रेटिंग मिली है?