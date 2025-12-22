Language
    सेफ्टी में Maruti Ciaz बुरी तरह से हुई फेल, ग्लोबल एनकैप टेस्ट में मिला केवल 1-स्टार

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:40 PM (IST)

    Global NCAP क्रैश टेस्ट में डिस्कंटीन्यू हो चुकी मारुति सियाज को एडल्ट सेफ्टी में 1-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 3-स्टार रेटिंग मिली है। कार का बॉडीशेल ...और पढ़ें

    Maruti Ciaz को Global NCAP क्रैश टेस्ट में सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में पहले ही बंद हो चुकी Maruti Ciaz का क्रैश टेस्ट Global NCAP में किया गया है। भले ही अब यह कार भारतीय बाजार में मारुति के शोरूम के जरिए बिक्री बंद हो चुकी है, लेकिन भारतीय सड़कों और सेकेंड-हैंड कार मार्केट में मौजूदगी अभी भी काफी मजबूत है। इस क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपैंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपैंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों के लिए परखा गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि मारुति सियाज को ग्लोबल क्रैश टेस्ट में कितनी सेफ्टी रेटिंग मिली है?

    Maruti Ciaz का Global NCAP क्रैश टेस्ट रिजल्ट

    एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP)

    1. Maruti Ciaz को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में केवल एक-सेफ्टी रेटिंग मिली है। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर और आगे बैठे पैसेंजर के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा मिली। हालांकि, ड्राइवर की छाती की सुरक्षा को मार्जिनल और पैसेंजर की छाती को एडिक्वेट यानी औसत दर्जे का बताया गया।
    2. ड्राइवर के घुटनों को लेकर रिपोर्ट में चिंता जताई गई है, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे मौजूद सख्त हिस्सों से टकराने की आशंका है। पैसेंजर के घुटनों की सुरक्षा अपेक्षाकृत बेहतर रही।
    3. सबसे अहम बात यह रही कि कार का बॉडीशेल और फुटवेल एरिया अनस्टेबल पाया गया। इसका मतलब यह है कि कार की संरचना आगे और ज्यादा लोड सहने में सक्षम नहीं है। यही वजह रही कि सियाज की एडल्ट सेफ्टी रेटिंग सिर्फ 1-स्टार तक सीमित रह गई।
    4. साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर और पेल्विस को अच्छी सुरक्षा मिली, पेट की सुरक्षा औसत रही, लेकिन छाती की सुरक्षा कमजोर पाई गई। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि कार में साइड हेड प्रोटेक्शन एयरबैग्स मौजूद नहीं हैं।

    चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP)

    • बच्चों की सुरक्षा के मामले में मारुति सियाज ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया और इसे 3-स्टार रेटिंग मिली। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के डमी, जो रियर-फेसिंग ISOFIX माउंटेड चाइल्ड सीट पर बैठे थे, उन्हें पूरी सुरक्षा मिली और किसी भी स्थिति में सिर का संपर्क नहीं हुआ।
    • साइड इम्पैक्ट में भी बच्चों की सुरक्षा को अच्छा बताया गया। हालांकि, कुछ कमियां सामने आईं है। इसके फ्रंट पैसेंजर सीट पर ISOFIX माउंट्स नहीं है। पैसेंजर एयरबैग कट-ऑफ स्विच की कमी है। रियर सेंटर सीट पर चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन फेल रहा। इन वजहों से चाइल्ड सेफ्टी स्कोर और बेहतर नहीं हो पाया।
    Maruti Ciaz के सेफ्टी फीचर्स

    Global NCAP ने पुष्टि की है कि सियाज में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है और यह उनके मानकों पर खरा उतरा। इसके अलावा फ्रंट सीट्स के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर भी स्टैंडर्ड हैं। हालांकि, साइड और कर्टन एयरबैग्स की कमी और एडवांस सेफ्टी असिस्ट सिस्टम्स का न होना इसकी कुल सेफ्टी स्कोरिंग को काफी नुकसान पहुंचाता है।

    क्यों है यह रिपोर्ट जरूरी?

    हालांकि Maruti Ciaz अब नई कार के तौर पर नहीं बिकती, लेकिन हजारों गाड़ियां आज भी रोजाना भारतीय सड़कों पर चल रही हैं। इसके अलावा, आने वाले कई सालों तक यह कार सेकेंड-हैंड मार्केट में खरीदी-बेची जाती रहेगी। ऐसे में यह क्रैश टेस्ट रिपोर्ट मौजूदा मालिकों और यूज़्ड-कार खरीदने वालों दोनों के लिए बेहद अहम है।