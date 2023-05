नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे Delhi-Mumbai Expressway पूरी तरह से जल्द बनकर तैयार होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस जर्मन टेक्नोलॉजी से लैस एक्सप्रेस-वे को लेकर जानकारी अपडेट की है। गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस एक्सप्रेस-वे की कुछ मनमोहक तस्वीरें भी शेयर की। आइये जानते हैं Delhi-Mumbai Expressway को क्यों कहा जा रहा है हाईटेक एक्सप्रेस-वे

