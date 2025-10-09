इस कंपनी ने पेश की Tata Nano से भी छोटी इलेक्ट्रिक कार, भरपूर स्पेस समेत प्रीमियम फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल के समय में दुनया में जहां कारें भारी, बड़ी और महंगी होती जा रही है। इस समय में Dacia ने कुछ अलग करने का फैसला लिया है। कंपनी ने Dacia Hipster Concept को पेश किया है। इसे किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स तकनीक से लैस नहीं किया गया है, बल्कि कंपनी का उद्देश्य एक हल्की, सादी और व्यावहारिक इलेक्ट्रिक कार पेश करना है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं कि Dacia Hipster Concept को किन फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा?

Dacia Hipster Concept का डिजाइन कंपनी ने इसे साधारण और ब्लॉकी सिल्हूट में पेश किया है, जिसमें बेकार का ओवरहैंग नहीं है। इसके व्हील्स को कार के कोनों पर रखा गया है, जिससे इसके इंटीरियर्स को अधिक स्पेस मिलता है। स्लिम और सादा फ्रंट फेसिया के साथ नई डिजाइन की हुई हेडलाइट्स दी गई है।

इसके पीछे की तरफ फुल-विड्थ स्प्लिट टेलगेट दिया गया है, जो प्रैक्टिकलिटी बढ़ाता है। रियर लाइट्स ग्लास के पीछे छुपी हुई हैं, जिससे अतिरिक्त पैनल और उनकी लागत की जरूरत नहीं पड़ती। इस कार की बॉडीवर्क को सिर्फ तीन पेंटेड पार्ट्स तक सीमित रखा गया है, जबकि रीसाइकल्ड स्टार्कल से बनी साइड प्रोटेक्शन और मजबूत फ्रंट/रियर स्किड प्लेट्स इसे ज्यादा टिकाऊ बनाती हैं।

इसकी लंबाई सिर्फ 3000 मिमी, ऊँचाई 1530 मिमी, और चौड़ाई 1550 मिमी है, लेकिन इसका डिज़ाइन इतना स्मार्ट है कि इस छोटे आकार में भी पूरी तरह से उपयोगी स्पेस मौजूद है। Dacia ने इस कार का वजन अपने पिछले मॉडल Spring EV से 20% कम किया है Dacia Hipster Concept का इंटीरियर

इसके इंटीरियर में कंपनी का साधारण का कूल डिजाइन दिया गया है। इसमें वर्टिकल विंडोज, सीधी विंडशील्ड, और क्यूबिक डिजाइन दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें काफी स्पेस मिलता है। इसमें स्लाइडिंग साइड विंडोज दी गई है। इसके फ्रंट बेंच सीट्स स्पेस और वजन बचाने के साथ-साथ एक गर्म और स्वागतपूर्ण अनुभव देती हैं। इसमें चार लोग आराम से सफर कर सकते हैं। इसके रियर सीट्स को फोल्डि किया जा सकता है, जिसके बाद इसमें 70 लीटर से 500 लीटर तक का बूट स्पेस बढ़ सकता है। इसमें दो एयरबैग और पूरे केबिन में 11 एंकर प्वाइंट्स दिए गए हैं।