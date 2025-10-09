Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कंपनी ने पेश की Tata Nano से भी छोटी इलेक्ट्रिक कार, भरपूर स्पेस समेत प्रीमियम फीचर्स से है लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    Dacia ने हाल ही में Hipster Concept पेश किया है, जो एक हल्की, सरल और उपयोगी इलेक्ट्रिक कार है। इसमें जटिल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका डिजाइन साधारण और ब्लॉकी है, और इंटीरियर में अधिक जगह मिलती है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Dacia Hipster Concept

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल के समय में दुनया में जहां कारें भारी, बड़ी और महंगी होती जा रही है। इस समय में Dacia ने कुछ अलग करने का फैसला लिया है। कंपनी ने Dacia Hipster Concept को पेश किया है। इसे किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स तकनीक से लैस नहीं किया गया है, बल्कि कंपनी का उद्देश्य एक हल्की, सादी और व्यावहारिक इलेक्ट्रिक कार पेश करना है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं कि Dacia Hipster Concept को किन फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dacia Hipster Concept का डिजाइन

    Dacia Hipster Concept (2)

    • कंपनी ने इसे साधारण और ब्लॉकी सिल्हूट में पेश किया है, जिसमें बेकार का ओवरहैंग नहीं है। इसके व्हील्स को कार के कोनों पर रखा गया है, जिससे इसके इंटीरियर्स को अधिक स्पेस मिलता है। स्लिम और सादा फ्रंट फेसिया के साथ नई डिजाइन की हुई हेडलाइट्स दी गई है।

    Dacia Hipster Concept (6)

    • इसके पीछे की तरफ फुल-विड्थ स्प्लिट टेलगेट दिया गया है, जो प्रैक्टिकलिटी बढ़ाता है। रियर लाइट्स ग्लास के पीछे छुपी हुई हैं, जिससे अतिरिक्त पैनल और उनकी लागत की जरूरत नहीं पड़ती। इस कार की बॉडीवर्क को सिर्फ तीन पेंटेड पार्ट्स तक सीमित रखा गया है, जबकि रीसाइकल्ड स्टार्कल से बनी साइड प्रोटेक्शन और मजबूत फ्रंट/रियर स्किड प्लेट्स इसे ज्यादा टिकाऊ बनाती हैं।

    Dacia Hipster Concept (4)

    • इसकी लंबाई सिर्फ 3000 मिमी, ऊँचाई 1530 मिमी, और चौड़ाई 1550 मिमी है, लेकिन इसका डिज़ाइन इतना स्मार्ट है कि इस छोटे आकार में भी पूरी तरह से उपयोगी स्पेस मौजूद है। Dacia ने इस कार का वजन अपने पिछले मॉडल Spring EV से 20% कम किया है

    Dacia Hipster Concept का इंटीरियर

    Dacia Hipster Concept (5)

    इसके इंटीरियर में कंपनी का साधारण का कूल डिजाइन दिया गया है। इसमें वर्टिकल विंडोज, सीधी विंडशील्ड, और क्यूबिक डिजाइन दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें काफी स्पेस मिलता है। इसमें स्लाइडिंग साइड विंडोज दी गई है। इसके फ्रंट बेंच सीट्स स्पेस और वजन बचाने के साथ-साथ एक गर्म और स्वागतपूर्ण अनुभव देती हैं। इसमें चार लोग आराम से सफर कर सकते हैं। इसके रियर सीट्स को फोल्डि किया जा सकता है, जिसके बाद इसमें 70 लीटर से 500 लीटर तक का बूट स्पेस बढ़ सकता है। इसमें दो एयरबैग और पूरे केबिन में 11 एंकर प्वाइंट्स दिए गए हैं।

    Dacia Hipster Concept के फीचर्स

    Dacia Hipster Concept (3)

    Dacia ने इस कार में अत्यधिक स्क्रीन और अनावश्यक टेक्नोलॉजी से बचते हुए BYOD (Bring Your Own Device) दी है। इसमें आपका स्मार्टफोन डिजिटल की, इंफोटेनमेंट हब, नेविगेशन डिस्प्ले और ऑडियो सोर्स का काम करता है, और एक ब्लूटूथ स्पीकर के साथ जोड़ा गया है। इससे यह कार सस्ती बनी रहती है और यूजर्स को अपनी तकनीक को अपनी सुविधा से अपडेट करने का मौका मिलता है।

     Dacia Hipster Concept (2)