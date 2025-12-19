नई Kia Seltos के लॉन्च से पहले मौजूदा पर 1.60 लाख की छूट, क्या यह सच में वैल्यू फॉर मनी डील है?
Kia ने अपनी नई Seltos (2026) पेश की है, जिसकी कीमतें 2 जनवरी को जारी होंगी। नई Seltos में डिजाइन और फीचर्स में बदलाव हैं। मौजूदा Kia Seltos पर 1.60 ला ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Kia ने हाल ही में अपनी दूसरी जनरेशन नई Seltos (2026) को पेश किया है, जिसकी आधिकारिक लॉन्च और कीमतों का खुलासा 2 जनवरी को होना है। नई Seltos में डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी के स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी बीच, डीलरशिप्स पर मौजूदा Kia Seltos पर 1.60 लाख रुपये तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में खरीदारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है क्या पुरानी Seltos अब ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील बन जाती है, या नई Seltos का इंतजार करना बेहतर रहेगा?
Old Kia Seltos vs New Seltos: डिजाइन और स्टाइल
मौजूदा Kia Seltos पहले से ही अपने स्पोर्टी डिजाइन के लिए जानी जाती है। वहीं, नई जनरेशन Seltos को ज्यादा मस्क्युलर और प्रीमियम लुक दिया गया है।
नई Seltos में नया ग्रिल डिजाइन, शार्प लाइटिंग एलिमेंट्स और ज्यादा बोल्ड लोअर ग्रिल देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल में नए पैनल, फ्लश डोर हैंडल्स और ज्यादा डायनामिक व्हील आर्च दिए गए हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललैंप्स और स्किड प्लेट्स के साथ रग्ड बंपर इसे अलग पहचान देते हैं।
हालांकि, डिजाइन पूरी तरह पर्सनल पसंद पर निर्भर करता है। अगर कोई खरीदार स्टाइल में बड़े बदलाव को प्राथमिकता नहीं देता और अच्छी बचत चाहता है, तो पुरानी Seltos भी उसे पूरी तरह संतुष्ट कर सकती है।
फीचर्स और सेफ्टी में क्या नया मिलेगा?
- अगर बात लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स की हो, तो नई Seltos यहां बढ़त बनाती है। इसमें बड़ा 12.3-इंच इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ ही 10-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट (मेमोरी फंक्शन के साथ) दी गई है।
- वहीं, पुरानी Seltos भी फीचर्स के मामले में कमजोर नहीं है। इसमें पहले से ही कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। इसमें डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम और 8-वे पावर ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मौजूद हैं।
- सेफ्टी की बात करें, तो नई Seltos में Level 2+ ADAS को और बेहतर किया गया है। इसमें अब कुल 21 ADAS फीचर्स मिलते हैं, जिनमें लीड व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट और पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट शामिल हैं। हालांकि, 6 एयरबैग, 360° कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डुअल डैशकैम और TPMS जैसे अहम सेफ्टी फीचर्स दोनों मॉडल्स में समान हैं।
साइज और स्पेस: नई Seltos को फायदा
नई Seltos साइज के मामले में भी आगे निकल जाती है। यह मौजूदा मॉडल से 95 mm लंबी, 30 mm चौड़ी और 80 mm ज्यादा व्हीलबेस वाली है। 4,460 mm की लंबाई के साथ यह अपने सेगमेंट की सबसे लंबी SUV बन जाती है। इसका सीधा फायदा केबिन स्पेस और पैसेंजर कम्फर्ट में मिलता है। साथ ही, बूट स्पेस में भी 13 लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
दोनों में एक जैसे इंजन ऑप्शन
यह वह पॉइंट है जहां 1.60 लाख रुपये की छूट सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है। पुरानी और नई, दोनों Seltos में एक जैसे इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इनमें 115hp, 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 160hp, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 116hp, 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। ये सभी ऑप्शन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि किआ नई किआ सेल्टोस में भी इन्हीं पावरट्रेन का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए पुराने जेनरेशन का मॉडल लेने से इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमारी राय
अगर आप लेटेस्ट डिजाइन, ज्यादा स्पेस और एडवांस ADAS फीचर्स चाहते हैं और बजट कोई बड़ी चिंता नहीं है, तो नई Kia Seltos बेहतर और ज्यादा फ्यूचर-रेडी विकल्प साबित होगी। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता पैसे की बचत, दमदार फीचर्स और वही भरोसेमंद परफॉर्मेंस है, तो 1.60 लाख रुपये के डिस्काउंट के साथ मौजूदा Kia Seltos एक बेहद मजबूत VFM डील बन जाती है। आखिरकार फैसला आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।