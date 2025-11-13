Arshdeep Singh ने खरीदी G-Wagon, कीमत 3.59 करोड़, लग्जरी इंटीरियर समेत प्रीमियम फीचर्स से है लैस
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने हाल ही में Mercedes-AMG G63 खरीदी है, जिसकी कीमत 3.59 करोड़ रुपये है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नई कार के साथ फोटो शेयर की। G-Wagon के नाम से मशहूर इस SUV में 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन है और यह अपने शानदार डिजाइन के लिए जानी जाती है। इससे पहले अर्शदीप Toyota Fortuner के भी मालिक थे।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने हाल ही में अपनी Toyota Fortuner को कई बेहतरीन एक्सेसरीज के साथ अपडेट करवाया है। अब उन्होंने एक शानदार और दमदार कार खरीदी है। अर्शदीप ने Mercedes-AMG G63 को खरीदा है। इस लग्जरी SUV की एक्स-शोरूम कीमत 3.59 करोड़ रुपये है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
अर्शदीप ने खरीदी G-Wagon
- अर्शदीप सिंह ने अपनी नई गाड़ी का स्वागत सोशल मीडिया पर किया। उन्होंने एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ अपनी नई कार के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट पर कई जानी-मानी हस्तियों ने उन्हें बधाई दी, जिनमें गीतकार जानी, रेडियो जॉकी और अभिनेता अपारशक्ति खुराना, और क्रिकेट खिलाड़ी शाहबाज़ अहमद शामिल हैं।
- अरशदीप ने जो Mercedes-AMG G63 खरीदी है, वह खास रूप से ब्लैक शेड में है। इस गाड़ी को उन्होंने AMG क्रॉस-स्पोक 22-इंच फोर्ज़्ड व्हील्स और MANUFAKTUR रेड पेपर और ब्लैक इंटीरियर्स के साथ सजाया है।
G-Wagon के स्पेसिफिकेशन
- Mercedes-AMG G63 को G-Wagon के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिजाइन काफी बेहतरीन और खास है। इसकी बॉक्सी सिल्हूट, गोल एलईडी हेडलाइट्स और रियर-माउंटेड स्पेयर व्हील इसे बेहद आकर्षक और मजबूत बनाते हैं। इसमें जो लक्ज़री और परफॉर्मेंस का मिलाज है, वह इसे और भी खास बनाता है।
- इसके इंटीरियर में 12.3 इंच के दो डिस्प्ले (इन्फोटेनमेंट और ड्राइवर इंफॉर्मेशन के लिए), वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 18 स्पीकर, 760-वाट का बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, थ्री-स्पोक AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है।
- Mercedes-AMG G63 में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन और 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है। इस पावरट्रेन से 585 bhp की पावर और 850 Nm टॉर्क जनरेट होता है, जिसमें हाइब्रिड यूनिट से अतिरिक्त 22 bhp की बूस्ट भी मिलती है। 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव के साथ, यह SUV महज 4.4 सेकंड्स में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है।
अर्शदीप सिंह का कार कलेक्शन
हालांकि यह अर्शदीप की पहली कार नहीं है, इससे पहले उन्होंने अपनी Toyota Fortuner को Lexus-inspired बॉडी किट से अपग्रेड किया था। Mercedes-AMG G63 का नाम पूरी दुनिया में चर्चित है, और भारतीय व अंतरराष्ट्रीय स्टार्स, जैसे Fahadh Faasil, Dulquer Salmaan और Shilpa Shetty भी इसके मालिक हैं।
