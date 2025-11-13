Arshdeep Singh ने खरीदी G-Wagon, कीमत 3.59 करोड़, लग्जरी इंटीरियर समेत प्रीमियम फीचर्स से है लैस

भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने हाल ही में Mercedes-AMG G63 खरीदी है, जिसकी कीमत 3.59 करोड़ रुपये है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नई कार के साथ फोटो शेयर की। G-Wagon के नाम से मशहूर इस SUV में 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन है और यह अपने शानदार डिजाइन के लिए जानी जाती है। इससे पहले अर्शदीप Toyota Fortuner के भी मालिक थे।

