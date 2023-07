असुरक्षित गाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुई Citroen C3, लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में मिले 0 अंक

ये दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ आती है। 1.2-लीटर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 81 बीएचपी की अधिकतम पावर और 115 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करती है। वहीं 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन हैजो 109 bhp की पावर और 190 Nm की टार्क जनरेट करती है। कार को फाइव स्पीड के साथ और छह स्पीज की मैनुअल गियरबॉक्स का इस्तेमाल करती है।

Citroen C3 gets 0 points in Latin NCAP crash test

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ब्राजील में मैन्युफैक्चर हुई Citroen C3 लैटिन NCAP क्रैश टेस्ट में फेल हो गई है। कार को एडल्ट सेफ्टी के लिए 12.21 अंक और बच्चों की सेफ्टी के लिए 5.93 अंक मिले, जिसके परिणामस्वरूप ये गाड़ी लेटिन एनकैप में 0 मार्क हासिल की है। Latin NCAP रिजल्ट क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में C3 ने ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा प्रदान की। ड्राइवर और यात्री के लिए चेस्ट की सुरक्षा को क्रमशः कमजोर और सीमांत के रूप में आंका गया। चालक और यात्री के घुटनों में मामूली सुरक्षा देखी गई। फुटवेल क्षेत्र और बॉडीशेल को अस्थिर माना गया। साइड इफेक्ट टेस्ट में, सिर और चेस्ट को पर्याप्त सुरक्षा मिली। साइड पोल इफेक्ट टेस्ट नहीं किया गया। क्योंकि कार में साइड हेड सुरक्षा नहीं है। Citroen C3 Citroen C3 दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ आती है। इसमें 1.2-लीटर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 81 बीएचपी की अधिकतम पावर और 115 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करती है। दूसरा 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड यूनिट है जो 109 bhp की पावर और 190 Nm का टार्क जनरेट कर सकता है। कार को फाइव स्पीड के साथ और छह स्पीज की मैनुअल गियरबॉक्स का इस्तेमाल करती है। अपडेट हुआ इंजन इंजन को हाल के दिनों में BS6 स्टेज II मानदंडों में अपडेट किया गया था और उन्हें OBD2 के अनुरूप बनाया गया था। Citroen के लाइन-अप में एक C5 एयरक्रॉस मॉडल भी है एक e:C3 भी है जो एक इलेक्ट्रिक वाहन है। C5 Aircross की कीमत 37.17 लाख रुपये है जबकि e:C3 की कीमत 11.50 लाख रुपये से शुरू होती है।

Edited By: Atul Yadav