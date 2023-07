Cars To Launch In July 2023: खत्म हुआ इंतजार, इस महीने लॉन्च होने वाली हैं ये दमदार कारें

जुलाई 2023 के पहले सप्ताह में कई कार की लॉन्चिंग होने वाली है। अगर आप भी नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। क्योंकि इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन लोकप्रिय गाड़ियों के बारे में जो जुलाई के पहले सप्ताह को दस्तक देने के लिए रेडी हैं। (जागरण फोटो)

इस महीने लॉन्च होने वाली हैं ये दमदार कारें

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। क्योंकि इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन कारों के बारे में जो इस महीने यानी जुलाई 2023 में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। नीचे अपकमिंग कारों की सूची दी जा रही है। Kia Seltos facelift 4 साल बाद किआ सेल्टॉस को नया अपडेट मिलने वाला है। इस अपकमिंग फेसलिफ्ट को 4 जुलाई को लॉन्च होना बाकी है। Kia Seltos facelift अब पहले से कही एडवांस होने के लिए तैयार है। किआ सेल्टोस को पहली बार साल 2019 में लॉन्च किया गया था। तब से इस गाड़ी में अभी तक कोई भी नए अपडेट देखने को नहीं मिले हैं। अपने सेगमेंट को लीड करने के लिए किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट को मेकओवर करने के लिए तैयार है। इसकी कीमतों का खुलासा भी 4 जुलाई को होगा। Maruti Suzuki Invicto Maruti Suzuki Invicto को कंपनी 5 जुलाई को लॉन्च करने के लिए तैयार है। वहीं इसकी ऑफिसियल बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इस 7 सीटर अपकमिंग एमपीवी में दो-स्लेट क्रोम ग्रिल, बम्पर-माउंटेड एलईडी डीआरएल और चौड़े एयर डैम दिए जाएंगे। इसके अलावा, इस एमपीवी को अलॉय व्हील का एक नया सेट और एक अपडेटेड रियर प्रोफाइल दिया जाएगा। इसको आप इनोवा हाइक्रास का रिबैज वर्जन भी बोल सकते हैं। Hyundai Exter हुंडई की ऑल न्यू अपकमिंग कार हुंडई एक्सटर 10 जुलाई को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कार के लगभग सभी फीचर्स सामने आ चुके हैं। इसमें कंपनी ने फुल ड्राइवर डिसप्ले दिया है। सेंटर में कलर्ड टीएफटी एमआईडी का फीचर भी दिया गया है। इसमें टायर प्रेशर्स,ओडोमीटर रीडिंग और डिस्टेंस टू एंप्टी जैसे कई शानदार फीचर्स है। दूसरी तरफ ग्रैंड आई10 निओस में केवल कलर्ड टीएफटी डिस्प्ले दी गई है।

