फेस्टिव सीजन में खूब बिकी गाड़ियां, 5.57 लाख लोगों ने खरीदी नई कार, देखें किसने बेची कितनी चार पहिया
Car Retail Sales Oct 2025: अक्टूबर 2025 में भारतीय कार बाजार में उछाल आया। FADA के अनुसार, कारों की बिक्री में साल-दर-साल और महीने-दर-महीने वृद्धि हुई। मारुति सुजुकी ने बाजार में अपना दबदबा बनाए रखा। टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हुंडई की बिक्री में गिरावट आई, जबकि टोयोटा और किआ इंडिया की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर 2025 में भारतीय कार बाजार ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। FADA (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन) ने अक्टूबर 2025 में हुई कार बिक्री में साल दर साल (YoY) और महीने दर महीने (MoM) की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण रहे हैं, जिसमें नए GST टैक्स से लेकर फेस्टिव सीजन रहा। इनकी वजह से गाड़ियों की बिक्री में तेजी देखने के लिए मिली है। आइए विस्तार में जानते हैं कि किस कंपनी ने अक्टूबर 2025 में कितनी गाड़ियों की बिक्री की है।
अक्टूबर 2025 में गाड़ियों की बिक्री
|यात्री वाहन (Passenger Vehicle)
|अक्टूबर '25
|सितंबर '25
|अक्टूबर '24
|पेट्रोल/एथेनॉल (PETROL/ETHANOL)
|51.29%
|48.19%
|50.17%
|डीजल (Diesel)
|16.81%
|17.42%
|18.18%
|CNG/LPG
|22.12%
|21.95%
|20.88%
|हाइब्रिड (HYBRID)
|6.54%
|7.31%
|8.48%
|EV (इलेक्ट्रिक वाहन)
|3.24%
|5.12%
|2.29%
|कुल (Total)
|100%
|100%
|100%
अक्टूबर 2025 में कुल कारों की खुदरा बिक्री 11.35% बढ़कर 5,57,373 यूनिट रही, जो पिछले साल इसी महीने में 5,00,578 यूनिट थी। अगर महीने दर महीने की बिक्री की बात करें, तो इसमें काफी बड़ा आंकड़ा देखने के लिए मिला है, जो 86.18% बढ़ोतरी का है। दअसलर, सितंबर 2025 में केवल 2,99,369 गाड़ियों की बिक्री हुई थी।
Maruti Suzuki की बादशाहत कायम
मारुति सुजुकी ने एक बार फिर से अपनी बाजार हिस्सेदारी को मजबूत किया और 42.98% हिस्सेदारी के साथ 2,39,567 गाड़ियों की बिक्री की है। यह संख्या पिछले साल अक्टूबर में 2,03,347 गाड़ियों से ज्यादा है। कंपनी के कॉम्पैक्ट और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है।
|कार निर्माता कंपनियां
|अक्टूबर 2025 बिक्री
|अक्टूबर 2024 बिक्री
|अंतर
|वृद्धि (सलाना)
|अक्टूबर 2025 में हिस्सेदारी
|Maruti
|2,39,567
|2,03,347
|36,220
|17.81%
|42.98%
|Tata
|75,352
|66,903
|8,449
|12.63%
|13.52%
|Mahindra
|67,918
|62,342
|5,576
|8.94%
|12.19%
|Hyundai
|65,442
|70,230
|-4,788
|-6.82%
|11.74%
|Toyota
|34,868
|30,569
|4,299
|14.06%
|6.26%
|Kia
|32,961
|29,808
|3,153
|10.58%
|5.91%
|Skoda VW
|12,202
|9,022
|3,180
|35.25%
|2.19%
|Honda
|7,232
|7,393
|-161
|-2.18%
|1.30%
|MG
|5,819
|5,905
|-86
|-1.46%
|1.04%
|Renault
|5,056
|4,481
|575
|12.83%
|0.91%
|Nissan
|2,562
|2,711
|-149
|-5.50%
|0.46%
|Mercedes
|1,854
|1,929
|-75
|-3.89%
|0.33%
|BMW
|1,483
|1,636
|-153
|-9.35%
|0.27%
|Force
|1,391
|736
|655
|88.99%
|0.25%
|Citroen / Jeep
|1,306
|1,298
|8
|0.62%
|0.23%
|BYD
|570
|399
|171
|42.86%
|0.10%
|JLR
|449
|545
|-96
|-17.61%
|0.08%
|Others (अन्य)
|1,341
|1,324
|17
|1.28%
|0.24%
|Total (कुल)
|5,57,373
|5,00,578
|56,795
|11.35%
|100.00
टाटा मोटर्स और महिंद्रा का शानदार प्रदर्शन
टाटा मोटर्स ने भी गाड़ियों की बिक्री में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कंपनी कुल 75,352 गाड़ियों की बिक्री हुई है, जो पिछले साल के 66,903 गाड़ियों से अधिक था। इस प्रकार, टाटा मोटर्स ने अपनी बाजार हिस्सेदारी 13.52% तक बढ़ाई। वहीं महिंद्रा ने भी 67,918 गाड़ियां बेची है, जो पिछले साल 62,342 गाड़ियों से ज्यादा है। हालांकि, महिंद्रा की बाजार हिस्सेदारी में मामूली कमी आई, जो 12.45% से घटकर 12.19% हो गई।
Toyota और Kia की बिक्री बढ़ी
Hyundai ने 65,442 गाड़ियों की बिक्री की है, जो पिछले साल अक्टूबर में 70,230 गाड़ियों से कम है। वहीं, टोयोटा ने 34,868 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल की 30,569 गाड़ियों से ज्यादा है। Kia इंडिया की बिक्री भी मजबूत रही और कंपनी ने 32,961 गाड़ियां बेची है, जो पिछले साल की 29,808 गाड़ियों से काफी ज्यादा है।
