फेस्टिव सीजन में खूब बिकी गाड़ियां, 5.57 लाख लोगों ने खरीदी नई कार, देखें किसने बेची कितनी चार पहिया

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अक्टूबर 2025 में भारतीय कार बाजार ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। FADA (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन) ने अक्टूबर 2025 में हुई कार बिक्री में साल दर साल (YoY) और महीने दर महीने (MoM) की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण रहे हैं, जिसमें नए GST टैक्स से लेकर फेस्टिव सीजन रहा। इनकी वजह से गाड़ियों की बिक्री में तेजी देखने के लिए मिली है। आइए विस्तार में जानते हैं कि किस कंपनी ने अक्टूबर 2025 में कितनी गाड़ियों की बिक्री की है।

अक्टूबर 2025 में गाड़ियों की बिक्री यात्री वाहन (Passenger Vehicle) अक्टूबर '25 सितंबर '25 अक्टूबर '24 पेट्रोल/एथेनॉल (PETROL/ETHANOL) 51.29% 48.19% 50.17% डीजल (Diesel) 16.81% 17.42% 18.18% CNG/LPG 22.12% 21.95% 20.88% हाइब्रिड (HYBRID) 6.54% 7.31% 8.48% EV (इलेक्ट्रिक वाहन) 3.24% 5.12% 2.29% कुल (Total) 100% 100% 100% अक्टूबर 2025 में कुल कारों की खुदरा बिक्री 11.35% बढ़कर 5,57,373 यूनिट रही, जो पिछले साल इसी महीने में 5,00,578 यूनिट थी। अगर महीने दर महीने की बिक्री की बात करें, तो इसमें काफी बड़ा आंकड़ा देखने के लिए मिला है, जो 86.18% बढ़ोतरी का है। दअसलर, सितंबर 2025 में केवल 2,99,369 गाड़ियों की बिक्री हुई थी। Maruti Suzuki की बादशाहत कायम मारुति सुजुकी ने एक बार फिर से अपनी बाजार हिस्सेदारी को मजबूत किया और 42.98% हिस्सेदारी के साथ 2,39,567 गाड़ियों की बिक्री की है। यह संख्या पिछले साल अक्टूबर में 2,03,347 गाड़ियों से ज्यादा है। कंपनी के कॉम्पैक्ट और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है।