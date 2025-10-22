दुनिया की पहली Mercedes-Benz को शख्स ने किया रिस्टोर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Mercedes-Benz आज अपनी लग्जरी SUVs और सेडान के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प और ऐतिहासिक है। इसका सफर 1886 में शुरू हुआ, जब कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली Mercedes-Benz, जिसे Patent Motorwagen कहा जाता है, का निर्माण किया। यह गाड़ी तीन पहियों वाली थी र दिखने में किसी पारंपरिक घोड़े से खींची जाने वाली कैरेज जैसा लगता था।

पहली Mercedes-Benz हुई रिस्टोर View this post on Instagram A post shared by Wealth (@wealth) हाल ही में कैलिफोर्निया के एक इंजीनियर ने इस ऐतिहासिक वाहन को रिस्टोर किया है। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इंजीनियर ने कार का इंजन स्टार्ट किया और इसे सड़क पर चलाया। यह पल देखने के लिए जैसे समय में वापस लौट गया हो। लगभग 140 साल पहले, जब दुनिया ने पहली बार इंजन-संचालित वाहन का अनुभव किया। पहली Mercedes-Benz की खासियत Patent Motorwagen उस समय पूरी तरह से इंजन द्वारा संचालित होने वाली पहली कार थी। इसकी कीमत $1,000 थी, जो आज के हिसाब से लगभग $1,30,000 के बराबर होती। इसमें एक सिंगल-सिलेंडर इंजन था, जो 1 हॉर्सपावर से भी कम पावर देता था। हल्का tubular steel फ्रेम, तीन तारों वाले पहिये और डिफरेंशियल इसे अपनी तरह का पहला वाहन बनाते थे। जुलाई 1886 में इस कार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से सड़कों पर अपनी यात्रा की थी।