    दुनिया की पहली Mercedes-Benz को शख्स ने किया रिस्टोर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    मर्सिडीज-बेंज की शुरुआत 1886 में कार्ल बेंज द्वारा पेटेंट मोटरवैगन के निर्माण से हुई। हाल ही में, एक इंजीनियर ने इस ऐतिहासिक वाहन को पुनर्जीवित किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। यह गाड़ी पहली इंजन-चालित कार थी, जिसमें सिंगल-सिलेंडर इंजन था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इंजीनियर की खूब सराहना की और इसे हाइपरकार से भी खास बताया।

    Hero Image

    Mercedes-Benz की पहली कार को रिस्टोर कर चलाने का वायरल वीडियो

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Mercedes-Benz आज अपनी लग्जरी SUVs और सेडान के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प और ऐतिहासिक है। इसका सफर 1886 में शुरू हुआ, जब कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली Mercedes-Benz, जिसे Patent Motorwagen कहा जाता है, का निर्माण किया। यह गाड़ी तीन पहियों वाली थी र दिखने में किसी पारंपरिक घोड़े से खींची जाने वाली कैरेज जैसा लगता था।

    पहली Mercedes-Benz हुई रिस्टोर

     
     
     
    हाल ही में कैलिफोर्निया के एक इंजीनियर ने इस ऐतिहासिक वाहन को रिस्टोर किया है। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इंजीनियर ने कार का इंजन स्टार्ट किया और इसे सड़क पर चलाया। यह पल देखने के लिए जैसे समय में वापस लौट गया हो। लगभग 140 साल पहले, जब दुनिया ने पहली बार इंजन-संचालित वाहन का अनुभव किया।

    पहली Mercedes-Benz की खासियत

    Patent Motorwagen उस समय पूरी तरह से इंजन द्वारा संचालित होने वाली पहली कार थी। इसकी कीमत $1,000 थी, जो आज के हिसाब से लगभग $1,30,000 के बराबर होती। इसमें एक सिंगल-सिलेंडर इंजन था, जो 1 हॉर्सपावर से भी कम पावर देता था। हल्का tubular steel फ्रेम, तीन तारों वाले पहिये और डिफरेंशियल इसे अपनी तरह का पहला वाहन बनाते थे। जुलाई 1886 में इस कार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से सड़कों पर अपनी यात्रा की थी।

    वीडियो पर लोगों का रिएक्शन

    वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इंजीनियर की जमकर तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि यह कार किसी हाइपरकार से भी ज्यादा खास है क्योंकि इसमें सभी पार्ट्स और गियर्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं। वहीं कुछ ने यह भी नोट किया कि कुछ Mercedes शोरूम में इसी तरह के kit cars रखे गए हैं, लेकिन असली Patent Motorwagen का रिस्टोरेशन अपने आप में ऐतिहासिक है।

     