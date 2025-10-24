Language
    BYD ने लेकर आ रही अपनी पहली स्मॉल इलेक्ट्रिक कार, मिलेगी 20kWh बैटरी और 180km तक की रेंज

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:05 PM (IST)

    चीन की वाहन निर्माता कंपनी BYD जापान के Kei Car बाजार में प्रवेश करने जा रही है। कंपनी 2025 में जापान मोबिलिटी शो में अपनी पहली इलेक्ट्रिक Kei Car का प्रदर्शन करेगी, जिसके 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह जापान की पहली विदेशी निर्मित इलेक्ट्रिक Kei Car होगी, जिसमें 20 kWh की बैटरी और 180 किलोमीटर की रेंज होने की संभावना है। 

    BYD की इलेक्ट्रिक Kei Car जापान मोबिलिटी एक्स्पो 2025 में पेश होगी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD (Build Your Dreams) अब जापान के मिनी-कार सेगमेंट यानी Kei Car मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक Kei Car का टीजर जारी किया है, जो आने वाले Japan Mobility Show 2025 में पहली बार दिखाई जाएगी। यह मॉडल 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि यह जापान की पहली विदेशी-निर्मित इलेक्ट्रिक Kei Car होगी। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    डिजाइन और एक्सटीरियर

    • BYD की यह नई Kei Car जापान में मिलने वाली पारंपरिक Kei Cars जैसी ही कॉम्पैक्ट और ऊंची डिजाइन में आएगी। इसके स्पाई शॉट्स से पता चला है कि कार का प्रोफाइल बॉक्सी और सीधा रखा गया है, ताकि अंदर का स्पेस ज्यादा से ज्यादा मिले। इसमें चौकोर हेडलैंप, फ्लैट फ्रंट फेसिया और छोटे बोनट जैसे एलिमेंट्स दिख रहे हैं।
    • साइड प्रोफाइल में डबल A-पिलर, फ्लैट रूफ, चौकोर खिड़कियां और सर्कुलर व्हील आर्च नजर आते हैं। कार के पिछले हिस्से में स्लाइडिंग डोर ट्रैक्स भी दिखाई देते हैं, जिससे बड़े सामान को लोड करने में आसानी होगी। यह डिजाइन Suzuki Spacia और Honda N-Box जैसी पॉपुलर जापानी कारों से प्रेरित लगता है।
    • पीछे की ओर फ्लैट विंडशील्ड, टॉप-माउंटेड वाइपर और वाइड-ओपनिंग बूट लिड दी गई है। फोल्डेबल रियर सीट्स के साथ, यह कार छोटे परिवारों या शहरों में डेली यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल साबित हो सकती है।

    बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज

    BYD ने अभी आधिकारिक रूप से पावरट्रेन डिटेल्स शेयर नहीं की हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस Kei Car में 20 kWh की बैटरी पैक दी जाएगी, जो 180 किलोमीटर की WLTC रेंज दे सकती है। यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जिसकी कैपेसिटी 100 kW तक हो सकती है। कार में हीट पंप सिस्टम भी दिया जा सकता है, जिससे ठंडे मौसम में केबिन का तापमान स्थिर रहेगा और रेंज पर कम असर पड़ेगा।

    कितनी होगी कीमत?

    BYD की यह इलेक्ट्रिक Kei Car जापान में लगभग JPY 2.5 मिलियन (करीब 14.38 लाख रुपये) की शुरुआती कीमत पर आ सकती है। यह इसे Nissan Sakura और Mitsubishi eK X EV जैसी इलेक्ट्रिक Kei Cars से सस्ती बनाएगी। जापान का Kei Car मार्केट बेहद पुराना और स्थिर सेगमेंट है, जिसे Suzuki, Honda और Daihatsu जैसे ब्रांड्स दशकों से डॉमिनेट कर रहे हैं। ऐसे में BYD की एंट्री इस सेगमेंट में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जो जापान के ऑटो सेक्टर में नई प्रतिस्पर्धा लेकर आएगी।

