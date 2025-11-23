खरीदने जा रहे हैं Royal Enfield Super Meteor 650, पहले जान लें ये 6 बातें, नहीं तो...

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Royal Enfield Super Meteor 650 कंपनी की फ्लैगशिप बाइक है। इसमें वही 649cc इंजन मिलता है, जो बाकी 650 मॉडल्स में आता है, लेकिन इसकी खासियत है इसका असली क्रूजर स्टाइल राइडिंग पोस्टर। अगर आप इस बाइक को खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातें पहले जान लेना बेहतर होगा। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

1. इंजन और पावर Super Meteor 650 में 649cc, पैरेलल-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 47hp की पावर और 52Nm का टॉर्क देता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। यह वही पावरट्रेन है जिसे राइडर्स पहले से भरोसेमंद मानते आए हैं।

2. Shotgun 650 से है अलग भले ही Super Meteor और Shotgun एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, लेकिन दोनों की राइडिंग स्टाइल पूरी तरह अलग है। Super Meteor में 19-इंच फ्रंट और 16-इंच रियर व्हील मिलता है, जबकि Shotgun में 18-इंच और 17-इंच सेटअप है। इसमें 15.7-लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, जो Shotgun से लगभग 2 लीटर ज्यादा है। इसका सीट हाइट सिर्फ 740mm है, जो Shotgun के 795mm से काफी कम है। यानी छोटे हाइट वाले राइडर्स के लिए यह ज्यादा आरामदायक है।

3. वजन कितना है? Super Meteor 650 का कर्ब वजन 241kg है। यह Classic 650 Twin से 2kg हल्की है, लेकिन फिर भी इसे संभालने के लिए अच्छी राइडिंग स्किल्स और आदी होने में थोड़ा समय लगेगा। 4. हेडलाइट और लाइटिंग ये पूरी LED लाइटिंग वाली बाइक नहीं है। इसमें LED हेडलाइट और टेल-लैंप दिया गया है, लेकिन इंडिकेटर्स अभी भी बल्ब वाले हैं। 5. कितने कलर में मिलती हैं? Royal Enfield Super Meteor 650 को कुल 6 कलर्स में ऑफर किया जाता है। यह कलर काला, हरा, काले के साथ ग्रे, काले के साथ हरा, सफेद के साथ नीला और सफेद के साथ लाल है।