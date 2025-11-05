BSA लेकर आई अपनी पहली एडवेंचर बाइक Thunderbolt ADV, EICMA 2025 में की पेश, 2026 में होगी लॉन्च
BSA ने EICMA 2025 में अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल BSA Thunderbolt ADV पेश की। 53 साल बाद इस नाम की वापसी हुई है। इसमें मॉडर्न फीचर्स के साथ क्लासिक टच दिया गया है। 334cc का इंजन, तीन ABS मोड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं। 2026 तक यह बाइक वैश्विक बाजारों में उपलब्ध होगी। भारत में इसका मुकाबला Hero Xpulse 210 और Royal Enfield Himalayan 450 से होगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। क्लासिक लुक वाली मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी BSA अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल Thunderbolt ADV पेश की है। इसे इटली में चल रहे EICMA 2025 शो में पेश किया गया है। Gold Star 650, Bantam 350 और Scrambler 650 के बाद, BSA Thunderbolt कंपनी की पहली एडवेंचर टूरर (ADV) बाइक है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं कि इसमें क्या खास फीचर्स मिलेंगे?
BSA Thunderbolt का डिजाइन
- Thunderbolt नाम BSA के इतिहास में खास जगह रखता है क्योंकि 1972 में कंपनी के बर्मिंघम प्लांट से रोलआउट होने वाली आखिरी बाइक का नाम भी Thunderbolt ही था। करीब 53 साल बाद, इस नाम के साथ BSA ने एक बार फिर बाजार में वापसी की है।
- Thunderbolt का डिजाइन पूरी तरह मॉडर्न है, लेकिन इसमें क्लासिक टच भी दिया गया है। यह बाइक देखने में कुछ हद तक Yezdi Adventure जैसी लगती है, लेकिन इसका फोकस टूरिंग और ऑफ-रोडिंग दोनों पर है।
BSA Thunderbolt के फीचर्स
BSA Thunderbolt में कंपनी ने कई मॉडर्न फीचर्स दिए है। इसमें ट्विन असिमेट्रिकल हेडलाइट्स, फ्रंट बीक और टॉल एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, येलो पेंट स्कीम, नकल गार्ड्स और स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, LED ट्विन-पॉड टेललाइट्स, लगेज रैक और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें नया सेमी फेयरिंग डिजाइन दिया गया है, जो जो राइडिंग के दौरान हवा से अच्छा प्रोटेक्शन देता है।
BSA Thunderbolt का इंजन
BSA Thunderbolt में वही 334cc DOHC, 4-वॉल्व, सिंगल सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो Yezdi Adventure (2025) में इस्तेमाल हुआ है। यह इंजन 29.2 bhp की पावर और 29.6 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। बाइक में तीन ABS मोड दिए गए हैं, जो Road, Rain और Off-Road है। इसके साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप
Thunderbolt में 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर वायर-स्पोक व्हील्स लगे हैं, जिन पर डुअल-पर्पस टायर्स दिए गए हैं। सस्पेंशन के लिए USD फ्रंट फोर्क्स (200mm ट्रैवल) और रियर मोनोशॉक (180mm ट्रैवल) दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए दोनों व्हील्स पर सिंगल डिस्क सेटअप और डुअल-चैनल ABS है। बाइक का फ्यूल टैंक 15.5 लीटर का है और इसका ड्राई वेट 185 किलो बताया गया है।
BSA Thunderbolt का लॉन्च टाइमलाइन
कंपनी ने फिलहाल भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन BSA Thunderbolt 2026 के मिड तक चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में उपलब्ध होगी। भारत में इसके लॉन्च होने पर इसका मुकाबला Hero Xpulse 210, Royal Enfield Himalayan 450 और TVS Apache RTX 300 जैसी मोटरसाइकिल से देखने के लिए मिलेगा।
