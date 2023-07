Bike Sales In June: पिछले महीने रॉयल एनफील्ड की इन मॉडल्स का रहा क्रेज, जमकर हुई बिक्री

जून 2023 में बिक्री 6.12 प्रतिशत बढ़कर 27003 इकाई हो गई जो जून 2022 में बेची गई 25425 इकाइयों से अधिक है। क्लासिक 350 वर्तमान में 40.01 प्रतिशत है। कंपनी लाइनअप मई 2023 में बेची गई 26350 इकाइयों से MoM की बिक्री भी 2.48 प्रतिशत बढ़ी जब शेयर प्रतिशत 37.22 था। आइये जानते हैं रॉयल एनफील्ड की जून में सबसे अधिक बिकने वाली बाइक के बारे में।

बिक्री चार्ट पर हमेशा की तरह Royal Enfield Classic 350 टॉप पर रही है।

